Zgodovinska zmaga Slovencev: na kolenih še Brazilci!

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je na šesti tekmi lige narodov po hudem boju in petih nizih s 3:2 (25, -23, 24, -21, 12) premagala favorizirano Brazilijo, je ostala edina neporažena reprezentanca na tekmovanju in še enkrat dokazala, da sodi v sam svetovni odbojkarski vrh. To je bila sploh prva zmaga Slovencev nad Brazilijo v zgodovini, po njej so znova peti na svetovni lestvici in na drugem mestu med peterico, ki si bo priigrala olimpijske igre. Naslednja tekma jih čaka v soboto ob 12.20 proti gostiteljem Japoncem.

Slovenija : Brazilija 3:2 (25, -23, 24, -21, 12) Dvorana: General Exhibition Center, gledalcev 1300, sodnika: Fernandez (Španija), Muranaka (Japonska).

* Brazilija: Bergmann, Matheus, Adriano 21 (2 asa), Honorato, Isac, Fernando, Thales, Fernando, Lucarelli 17 (1 as, 2 bloka), Mauricio, Arthur, Alan 6 (1 as, 1 blok), Flavio 8 (1 as, 2 bloka), Darlan 17, Judson 7 (3 bloke).

* Slovenija: T. Štern 29 (1 as, 2 bloka), Pajenk 9, Kozamernik 11 (1 as, 2 bloka), Toman, Bračko, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 1 (1 as), Urnaut 19 (1 as, 1 blok), Čebulj 14 (2 bloka), Mujanović, Kržič.

Slovenski odbojkarji se v boju za olimpijske igre in čim višja mesta v ligi narodov ne ustavljajo. Potem ko so na uvodnem turnirju v Antalyji po vrsti premagali Nizozemce, Francoze, Kanadčane in Poljake, so na drugem turnirju v Fukuoki najprej brez težav opravili s Turki, danes pa proti Braziliji še enkrat dokazali, da spadajo v svetovni odbojkarski vrh. Po skoraj dveh urah in pol igre so bronaste z zadnjega svetovnega prvenstva premagali s 3:2 v nizih, na račun dodali še šesto zmago in na stežaj odprli vrata olimpijskih iger, na katerih še nikoli niso nastopili.

Kapetan Tine Urnaut je pred srečanjem dejal, da bo prav dvoboj z Brazilijo prvi resni pokazatelj realne forme Slovencev. In res je bil.

Varovanci Gheorgheja Ceretuja, ki je začel v preverjeni postavi (s srednjima blokerjema Janom Kozamernikom in Alenom Pajenkom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, podajalcem Gregorjem Ropretom, v vlogi libera pa je bil Jani Kovačič), so velik del prvega niza vodili, tudi s štirimi točkami, Brazilci pa so pri 18:17 sploh prvič na tekmi povedli. Priigrali so si tri zaključne žoge za zmago v prvem nizu (24:21), a so se Slovenci rešili in v ključnih trenutkih strnili vrste. Ubranili so še eno zaključno žogo tekmecev in po točki Čebulja niz dobili s 27:25.

Slovenci po šestih tekmah ne poznajo poraza. Foto: VolleyballWorld

Sledilo je izenačeno nadaljevanje obračuna. Brazilci v drugem nizu niso ponovili "napake" iz prvega, izkoristili so drugo zaključno žogo, ga dobili s 25:23 in izenačili na 1:1. Ob koncu izenačenega tretjega niza se je ponovila zgodba iz prvega. Slovenci so ubranili dve zaključni žogi Brazilcev za vodstvo, niz dobili s 26:24 in povedli z 2:1. V četrtem so bili večino časa korak naprej južnoameriški tekmeci, dobili niz s 25:21 in izsilili odločilni peti niz. V tem so Brazilci pri 4:3 še zadnjič vodili, nato pa so vodstvo držali Cretujevi fantje, si priigrali dve zaključni žogi za zmago in že prvo izkoristili (15:13).

Gre za velik ekipni uspeh slovenske odbojkarske reprezentance, pri kateri je Tonček Štern osvojil 29 točk, Urnaut 19, Čebulj 14, Kozamernik 11, Pajenk 9 in Ropret 1. Pri Brazilcih, ki so pogrešali Bruna, je Adriano ob porazu dosegel 21 točk, Lucarelli in Darlan pa 17.

Naslednje srečanje Slovence čaka v soboto ob 12.20 proti Japoncem, od Fukuoke pa se bodo poslovili z dvobojem proti Bolgarom v nedeljo ob 12.20.

Slovenci na odlični poti do olimpijskih iger Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Po lanskih olimpijskih kvalifikacijah so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani, ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo pa jim peti Slovenci. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci, sledijo Srbi in Kubanci. Slednji so trenutno na napačni strani lestvice, za Slovenci pa zaostajajo že skoraj sto točk. Stanje na svetovni lestvici

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. V Stožicah bo slovenski zasedbi znova lahko pomagal Rok Možič.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).