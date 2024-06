Slovenski odbojkarski as Tine Urnaut bo tudi v prihodnji sezoni igral na Japonskem. Se pa po dveh sezonah pri ekipi JTEKT Stings koroški sprejemalec seli k Wolfdogs Nagoyi, je klub pred dnevi sporočil na družbenih omrežjih. Pogodbo z ekipo iz Inazawe je sicer podpisal tudi odlični 32-letni nizozemski korektor Nimir Abdel-Aziz.

Petintridesetletni Urnaut ima za sabo bogato kariero, ki jo je začel pri domačem Fužinarju. Nato se je v domovini preselil k takratnemu Autocommerceu (zdaj ACH Volley), kasneje pa je v tujini zastopal nekatere velike klube in osvojil številne lovorike.

Med drugimi je igral za grški Olympiakos, poljski Kedzierzyn Kozle ter italijanske Piacenzo, Latino, Trentino, Modeno, Milano in še nekatere druge po celem svetu.

Urnaut je tudi s slovensko izbrano vrsto dosegel številne uspehe, trikrat je bil evropski podprvak (2015, 2019, 2021), lani je osvojil še bron, na SP (2022) in v ligi narodov (2021) je s soigralci zasedel četrto mesto, osvojil pa je tudi evropsko ligo (2015) in pokal Challenger (2019).

Kapetan z rojaki uspešno nastopa v ligi narodov, v kateri po petih tekmah še ne poznajo poraza. Foto: Guliverimage

Kapetan slovenske reprezentance se trenutno s soigralci mudi prav na Japonskem, kjer poteka eden od turnirjev lige narodov. Slovenijo po današnji zmagi proti Turčiji (3:0) v Fukuoki čakajo še tekme proti Braziliji v petek, Japonski v soboto ter Bolgariji v nedeljo.

Slovenija je blizu prvemu nastopu na olimpijskih igrah. Ob ugodnem razpletu bi si lahko vozovnico za Pariz zagotovila že na turnirju v Fukuoki. V kolikor pa se to ne bo zgodilo, lahko do olimpijskega nastopa pride na domačem turnirju v Ljubljani med 18. in 23. junijem.