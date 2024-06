Slovenci zmagoviti niz nadaljujejo tudi na Japonskem

Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir lige narodov v Fukuoki. Peta ekipa, ki jim je morala v ligi priznati premoč, je bila Turčija, varovanci Gheorgheja Cretuja so jo premagali s 3:0 (22, 24, 20) in z izkupičkom petih zmag na petih tekmah vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

Slovenija : Turčija 3:0 (22, 24, 20) Dvorana: General Exhibition Center, sodnika Liu (Kitajska), Albloši (Združeni arabski emirati).

* Slovenija: T. Štern 22 (3 asi), Pajenk 4 (1 blok), Kozamernik 8 (1 as, 3 bloki), Toman, Bračko, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 2 (1 blok), Urnaut 8 (1 as), Čebulj 11 (1 as, 2 bloka), Mujanović, Kržič.

* Turčija: Gürbüz 4 (2 asa), Matić, Bostan, Savas, Mandiraci 10 (2 asa, 1 blok), A. Lagumdžija 8, Günes 8 (2 bloka), M. Lagumdžija 11 (2 asa, 2 bloka), Yenipazar 2 (1 blok), Bayram, Aydin, Döne, Bedirhan 7 (1 as, 1 blok), Hatipoglu.

Slovenski odbojkarji nadaljujejo zmagovalni niz v ligi narodov in so s tekme v tekmo bližje nastopu na olimpijskih igrah. Na svoji peti tekmi so še petič zmagali, prvič na drugem turnirju lige v Fukuoki. Žrtev je bila Turčija, ekipa, ki jih na pomembnejših tekmah še nikoli ni premagala, izgubila je tudi vse štiri tekme prvega turnirja v domači Antalyi, tako da ni bilo težko določiti, kdo je bil pred začetkom favorit.

A lanska tekma v osmini finala evropskega prvenstva, na kateri so bili Slovenci blizu poraza, a so jo po zaostanku z 0:2 rešili v svojo korist, je pomenila opozorilo, da Turčija vendarle ni ekipa, ki bi jo lahko vzeli "z levo roko".

Opozorilo so varovanci Ghorgheja Cretuja vzeli resno, od samega začetka so pokazali pravi pristop, kakovosti so dodali tudi maksimalno borbenost v obrambi, tako da je bilo kljub občasnim težavam, te so bile bolj posledica kakovostih servisov Turkov kot pa slabega slovenskega sprejema, dovolj za zmago. Gladko, a ne priborjeno z lahkoto.

Foto: VolleyballWorld

Po začetnem "tipanju" so si Slovenci prvo občutnejšo prednost priigrali po bloku Jana Kozamernika za 10:7. Sredi niza je as Gregorja Ropreta poskrbel za vodstvo 18:11, kazalo je na gladko zmago. Toda Turki so si vendarle povrnili upanje. S serijo dobrih servisov, po katerih je žoga zadevala kote igrišča, so se približali na 20:21, toda v končnici storili preveč napak, da bi lahko prišli do vodstva.

Na drugačen način so Slovenci dobili drugi niz. V njem je še v večji meri kot v prvem odločala končnica. Turki so že vodili z 21:18, nato pa je odgovornost v napadu prevzel slovenski kapetan Tine Urnaut. Pri izidu 23:23, za katerega je imel kar nekaj zaslug, je sicer storil napako, omogočil tekmecu zaključno žogo, a jo je tudi hitro popravil. Najprej s točko za izenačenje, nato z odličnim servisom, prvo zaključno žogo Slovencev pa je z blokom izkoristil Klemen Čebulj.

Slovenci so začasno prevzeli vodstvo na lestvici. Foto: VolleyballWorld

Turki se še niso hoteli predati, na začetku tretjega niza so bili ves čas v minimalni prednosti, a so po zaostanku 9:11 Slovenci dosegli štiri zaporedne točke. Zelo razpoloženi Tonček Štern, na koncu je dosegel 22 točk in tri ase, je odlično serviral, v napadu se je razigral še Klemen Čebulj, prednost pa je še narasla. Po asu Urnauta je bilo 21:16, pet točk razlike je bilo tudi na koncu niza, ki ga je z blokom zaključil Ropret.

Naslednjo tekmo bodo Slovenci odigrali v petek, njihov tekmec bo Brazilija.