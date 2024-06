Slovenci z novo zmago naredili še en korak proti OI

Liga narodov, 5. junij, Fukuoka in Ottawa

Slovenski odbojkarji nadaljujejo odličen rezultatski niz v ligi narodov, prek katere potrjujejo vozovnico na olimpijske igre. Potem ko so na prvem turnirju v Antalyji premagali vse štiri tekmece, kar je uspelo le še Italijanom, so tudi drugi turnir v Fukuoki začeli z zmago.

Za uvod so brez oddanega niza premagali novince v tekmovanju Turke in jim zadali še peti poraz. Reprezentanci, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v osmini finala povzročila kar nekaj težav Slovencem, vodila je z 2:0, nato pa so varovanci Gheorgheja Cretuja zmagali s 3:2, tokrat ni uspelo osvojiti niza.

Še najlepšo priložnost za to so Turki imeli v drugem nizu, v katerem so imeli zaključno žogo za izenačenje na 1:1, a so Slovenci nanizali tri točke in niz dobili s 26:24. V prvem so Slovenci sredi niza ušli tudi na +7, a so se Turki približali in poskrbeli za tesen zaključek, ki je s 25:22 pripadel slovenskim odbojkarjem. Ti so v tretjem nizu narekovali tempo, ga dobili s 25:20 in se razveselili pete zaporedne zmage, po kateri so še bližje želenemu cilju – premiernim olimpijskim igram.

Prvo ime ob zmagi je bil z 22 točkami Tonček Štern, tri je dosegel z asom, Klemen Čebulj jih je dodal 11, Jan Kozamernik in Tine Urnaut po osem.

Naslednja tekma Slovence čaka v petek ob 8.30 proti Braziliji.

Foto: VolleyballWorld

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).