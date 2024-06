Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po odlično opravljenem delu na prvem turnirju lige narodov, s katero potrjuje svoj prvi nastop na olimpijskih igrah, v sredo ob 8.30 po slovenskem času odigrala prvo tekmo drugega turnirja. Na Japonskem se bo pomerila s Turčijo. "So zelo motivirani, hočejo dokazati, da lahko igrajo na povsem drugačni ravni kot pred dvema tednoma. Moramo biti pripravljeni in agresivni od samega začetka," je pred začetkom turnirja v Fukuoki dejal selektor Gheorghe Cretu.

Slovenski odbojkarji so novo sezono lige narodov začeli s štirimi zmagami. Na uvodnem turnirju v Antalyji so bili boljši od Nizozemcev, aktualnih olimpijskih prvakov Francozov, Kanadčanov in aktualnih evropskih prvakov Poljakov.

Slovenija je poleg Italije prvi turnir končali s štirimi zmagami, na lestvici lige narodov so četrti, a za varovance Gheorgeja Cretuja so še bolj pomembne točke na lestvici mednarodne zveze, te jih namreč vodijo v Pariz. Na tej lestvici so trenutno na šestem mestu, med tistimi, ki se borijo za pet preostalih olimpijskih vozovnic, zaostajajo le za Italijani.

Jan Kozemarnik pred sredino tekmo s Turčijo (video: OZS):

Cretu: Za nas tekmec niti ne sme biti pomemben

Gheorghe Cretu Foto: www.alesfevzer.com Na drugi turnir na Japonskem so se varovanci Gheorgheja Cretuja najprej pripravljali v Antalyji, zatem še v Tokiu. V Fukuoki, kjer bodo igrali v dvorani Fukuoka Hall, jih čaka zelo naporen ritem, saj bodo v petih dneh odigrali kar štiri obračune. Da bi olimpijsko vozovnico potrdili še pred tretjim turnirjem v domačih Stožicah (18.–23. junij), bodo morali še zmagovati. Predvsem proti na papirju slabšim ekipam. V Fukuoki sta to predvsem Turčija in Bolgarija.

Prav Turčija bo v sredo ob 8.30 prvi slovenski tekmec na Japonskem. Romunski strateg na slovenski klopi je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije opozoril, da izbrano vrsto čaka izjemno zahteven turnir: "Pred nami je težek teden, tega se zavedamo. Začenjamo s tekmecem, proti kateremu smo na evropskem prvenstvu igrali težko tekmo, enako na olimpijskih kvalifikacijah v Tokiu. Zatem nas čakata Brazilija in Japonska. Na teh tekmah bosta telesna in mentalna pripravljenost zelo pomembni, saj gre za ekipi, ki sta že uvrščeni na olimpijske igre, zato ne bosta čutili pritiska in bosta lahko igrali neobremenjeno. Za nas tekmec niti ne sme biti pomemben, pritisk je namreč na vseh tekmah enak in pripravljeni moramo biti na vsakega nasprotnika. Bolgari so zelo mlada in zelo emotivna ekipa, ki se hoče razvijati in pokazati svojo kakovost za prihodnost. Čaka nas dolg in težek teden. Morali bomo razmišljati o vsaki tekmi posebej, o vsaki žogi posebej ter le o svojem cilju."

Turki so v osmini finala lanskega EP proti Slovencem vodili z 2:0 v nizih, a so nato Slovenci priredili preobrat. Foto: CEV

Cretu opozarja, da so zaradi težkega prvega turnirja še dodatno motivirani

Slovenci so se s Turki v lanski reprezentančni sezoni srečali dvakrat. Prvič na evropskem prvenstvu v Bolgariji, kjer so turški odbojkarji v osmini finala vodili že z 2:0 v nizih, nato pa so si naši fantje po preobratu priigrali zmago, drugič pa sta se izbrani vrsti srečali v okviru kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih je gostil Tokio, Slovenci pa so se veselili zmage s 3:0.

Turki pod vodstvom Francoza Cedrica Enarda, ki v elitni ligi narodov nastopajo prvič, so na uvodnem turnirju v Antalyji doživeli štiri poraze s Kanado, Nizozemsko, Francijo in ZDA, zato bodo po mnenju Cretuja tokrat še bolj nevarni: "Vemo, da imajo Turki dober potencial in da so ekipa, ki ima za seboj težek turnir v Antalyji. So zelo motivirani, hočejo dokazati, da lahko igrajo na povsem drugačni ravni kot pred dvema tednoma. Moramo biti pripravljeni in agresivni od samega začetka, takoj moramo začeti igro na najvišji ravni."

Turčija je na lestvici na 15. mestu in 134 točk za slovenskimi odbojkarji. Zmaga Cretujevim varovancem ne prinaša prav veliko točk (med 3,5 in 0,01), poraz pa odnese precej več, od 11 do 16,5 točke.

Reprezentanca Slovenije: podajalca Dejan Vinčić in Gregor Ropret, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Žiga Štern in Rok Bračko, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman. Selektor: Gheorghe Cretu.

Preostale slovenske tekme v rednem delu lige narodov Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

8.30 Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

8.30 Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

12.20 Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

12.20 Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

