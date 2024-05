Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uvodni turnir lige narodov v Turčiji opravila brez poraza, s štirimi zmagami je na lestvici tekmovanja druga, na svetovni lestvici pa se je povzpela na peto mesto, kar je njena najvišja uvrstitev. A ne le ekipno, tudi na statističnih lestvicah najboljših posameznikov so Slovenci zelo visoko. Varovance Gheorgheja Cretuja prihodnji teden, med 4. in 9. junijem, drugi turnir čaka v Fukuoki.

Slovenski odbojkarji so po uvodnem turnirju lige narodov v Antalyi po zmagah nad Nizozemsko, olimpijsko prvakinjo Francijo, Kanado in evropsko prvakinjo Poljsko ena od dveh neporaženih reprezentanc. S štirimi zmagami so ligo narodov odprli le še svetovni prvaki Italijani, ki imajo na lestvici tekmovanja točko več od varovancev Gheorgheja Cretuja.

Ti so na ali pri vrhu lestvic tudi v posamičnih razvrstitvah. Tako je podajalec Gregor Ropret na lestvici najboljših po številu uspešnih podaj na prvem mestu, pred Kanadčanom Lukom Herrom in Argentincem Lucianom De Ceccom. Med najboljšimi napadalci na drugem mestu razvrstitve najdemo Tončka Šterna, ki je z napadi do zdaj nanizal 68 točk. Pred njim je le Nizozemec Nimir Abdel-Aziz z 79 točkami, tretji je Kanadčan Stephen Maar z 61. Med najboljšo deseterico se je uvrstil tudi Klemen Čebulj, ki je v napadalnih akcijah do zdaj zbral 58 točk, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Gregor Ropret je na vrhu po številu asov in uspešnih podaj. Foto: CEV

Med najboljšo deseterico igralcev z največ uspešnimi obrambami so kar trije slovenski reprezentanti. Libero Jani Kovačič zaseda osmo mesto, Klemen Čebulj deveto, Tonček Štern pa je na desetem mestu v razvrstitvi. Na vrhu lestvice je Argentinec Santiago Danani, sledita pa mu Turek Volkan Doene in Brazilec Thales Hoss.

Čebulj se je uvrstil tudi med deseterico najboljših sprejemalcev, je na visokem tretjem mestu, ki si ga deli z Brazilcem Thalesom Hossom, oba pa zaostajata le za Irancema Miladom Ebadipurjem in Armanom Salehijem. Na desetem mestu je za zdaj slovenski prosti igralec Kovačič.

Med najboljšimi napadalci je na drugem mestu korektor Tonček Štern. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Odlične serverske predstave naših odbojkarjev se odražajo tudi na lestvici najboljših. Na njej si Ropret z desetimi asi deli prvo mesto z Nizozemcem Nimirjem in Italijanom Alessandrom Michielettom. Takoj za trojico je z le asom manj Štern, Čebulj, ki je vknjižil sedem asov, pa je na četrtem mestu. Alen Pajenk in Jan Kozamernik s po štirimi do zdaj doseženimi asi zasedata sedmo mesto, Tineta Urnauta z dvema asoma najdemo na devetem mestu, Roka Bračka pa z enim na desetem mestu.

Med najboljšimi blokerji so v prvi deseterici trije reprezentanti, Jan Kozamernik se je s sedmimi bloki uvrstil na osmo mesto, Štern in Čebulj pa si s petimi doseženimi bloki delita deseto mesto. Vrh lestvice sicer zaseda Kubanec Javier Concepcion s 14 bloki.

Med najboljšimi blokerji so v prvi deseterici trije reprezentanti, Jan Kozamernik se je s sedmimi bloki uvrstil na osmo mesto. Foto: Volleyballworld

Na Japonsko

Slovenci se po turnirju v Turčiji niso vrnili v domovino, odpotovali bodo neposredno na drugo prizorišče lige narodov. Med 4. in 9. junijem jih tekme čakajo na Japonskem, kjer se jim bi v lovu na olimpijske igre lahko še bolj široko smejalo. V Fukuoki se bodo merili s Turki, Brazilci, gostitelji in Bolgari.

Po turnirju v Aziji bodo zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah. Po tem turnirju bodo znani vsi udeleženci olimpijskih iger, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).