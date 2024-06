Slovenski odbojkarji so se po nadvse uspešni akciji na uvodnem turnirju lige narodov v Turčiji že preselili na Japonsko, kjer bodo prihodnji teden nadaljevali pot proti premiernim olimpijskim igram v Parizu. Turnir v Fukuoki bodo odprli v sredo ob 8.30 po srednjeevropskem času s tekmo proti Turkom.

Slovenski odbojkarji so po uvodnem turnirju lige narodov v Antalyi po zmagah nad Nizozemsko, olimpijsko prvakinjo Francijo, Kanado in evropsko prvakinjo Poljsko ena od dveh neporaženih reprezentanc. S štirimi zmagami so ligo narodov odprli le še svetovni prvaki Italijani, ki imajo na lestvici tekmovanja točko več od varovancev Gheorgheja Cretuja.

Prav omenjeni reprezentanci sta med tistimi, ki pred ligo narodov še nista imeli zagotovljene olimpijske vozovnice, najvišje, obe na odlični poti, da jo dokončno potrdita v prihodnjih dneh. Italijani so drugi na svetovni lestvici, Slovenci pa peti, kar je njihova najboljša uvrstitev do zdaj.

Cretu se z ekipo po turnirju v Turčiji ni vrnili v Slovenijo, pač pa so še nekaj dni ostali v Turčiji, nato pa od tam odpotovali na Japonsko. Drugi turnir jih namreč med 4. in 9. junijem čaka v Fukuoki, kjer se bodo merili s Turki, Brazilci, gostitelji in Bolgari.

Varovanci Gheorgheja Cretuja so lani olimpijske kvalifikacije igrali na Japonskem, a se vrnili brez olimpijske vozovnice. Foto: Volleyball World

Slovenci so lanske olimpijske kvalifikacije igrali na Japonskem, od koder se niso vrnili z olimpijsko vozovnico, saj so si jo v Tokiu zagotovili domačini in Američani, a tokrat se slovenski tabor nadeja drugačne vrnitve v domovino.

Slovence prva tekma drugega turnirja v Aziji čaka v sredo ob 8.30 po slovenskem času. Takrat jim bo nasproti stala Turčija. Ta je na lestvici na 15. mestu in 134 točk za slovenskimi odbojkarji. Zmaga Cretujevim varovancem ne prinaša prav veliko točk (med 3,5 in 0,01), poraz pa odnese precej več, od 11 do 16,5 točke.

Med 18. in 23. junijem bodo Stožice gostile zadnji turnir rednega dela lige narodov v tej sezoni. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti kot udeleženci olimpijskih iger.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).

Preostale slovenske tekme v rednem delu lige narodov Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

8.30 Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

8.30 Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

12.20 Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

12.20 Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

