Borbeni Slovenci z izjemno zmago poslali sporočilo v Pariz #video

"Veselimo se vseh takih tekem, vemo, da so to ekipe, s katerimi bomo najverjetneje igrali tudi na olimpijskih igrah, če se tja uvrstimo. Vsaka tekma je dobrodošla, da igramo na tej ravni, da ne gremo na olimpijske potem samo sodelovat, ampak tudi zmagat," je po premierni zmagi slovenske odbojkarske reprezentance nad Brazilijo na uradnih tekmah (3:2), po kateri so nepopustljivi Slovenci ostali neporaženi v ligi narodov in se še utrdili na mestih, ki prinašajo olimpijsko vozovnico, dejal podajalec Gregor Ropret.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi letošnje lige narodov še šestič zmagala, za najbolje prigarano zmago je po dveh urah in pol sploh prvič na uradnih tekmah na kolena spravila Brazilijo. A so morali Južnoameričani tokrat po maratonu in petih nizih priznati premoč borbenim in nepopustljivim varovancem Gheorgheja Cretuja.

Ti ostajajo edina neporažena ekipa v letošnji ligi narodov, z novo zmago pa so se še utrdili na mestih, ki vodijo na olimpijske igre. Med peterico, ki si bo prek lige narodov zagotovila olimpijski nastop, so po točkah le za Italijani, trenutno zadnji, ki še držijo olimpijsko vozovnico, a za Slovenci zaostajajo skoraj sto točk.

Tine Urnaut po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Zelo pomembna zmaga, Brazilcev na velikih tekmovanjih še nismo premagali. Zelo smo veseli te zmage, želimo si prinesti čim več mogočih točk domov. To je bila naporna tekma, bila je borba za vsako točko v vsakem setu, porabili smo veliko energije. Zdaj se moramo kar najbolje spočiti in pripraviti na jutrišnjo tekmo. Za naprej razmišljamo tekmo tekmo po tekmo, točko po točko, set za setom," je v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije po zmagi dejal kapetan Tine Urnaut.

Gregor Ropret in Jan Kozamernik po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Ropret: To so ekipe, s katerimi bomo najverjetneje igrali tudi na OI

"Vedeli smo, da bodo pokazali telo trdo igro, sploh na servisu so zelo pritiskali. Vesel sem, da smo uspeli zmagati in se še za en korak približali olimpijskim igram ter obdržali lepo pozicijo na lestvici lige narodov (prvo mesto, op. a.)," je po zmagi za OZS dejal Jan Kozamernik.

Foto: VolleyballWorld

Gregor Ropret je ob tem dodal, da je bila to tekma, ki so jo na tem turnirju vsi nestrpno čakali: "Veselimo se vseh takih tekem, vemo, da so to ekipe, s katerimi bomo najverjetneje igrali tudi na olimpijskih igrah, če se tja uvrstimo. Vsaka tekma je dobrodošla, da igramo na tej ravni, da gremo na olimpijske potem ne samo sodelovati, ampak tudi kaj zmagati."

Cretu: všeč mi je način, na katerega ekipa igra v tem trenutku

"Imamo svojo pot in vse se vrti okrog tega, kaj mi hočemo in to se ne spreminja s tem, kdo je naš nasprotnik, koliko skače in kako močno udarja. Gre le za to, koliko lahko prenesemo, kako se lahko poberemo po tem, ko pademo tekom tekme in kako ostanemo mirni, ko gre nasprotniku dobro. In všeč mi je način, na katerega ekipa igra v tem trenutku. Še vedno lahko napredujemo, sploh na mentalnem področju," je dejal selektor Cretu, ki se mu je želja - pred tekmo je dejal, da ne želi le dobre tekme, pač pa zmago - uresničila.

"Zares imam rad te fante in zares sem ponosen na to, kako držijo skupaj," pravi selektor Gheorghe Cretu. Foto: VolleyballWorld

Romun na slovenski klopi je navdušen nad fizično pripravljenostjo svoje zasedbe: "Gioelle je opravil izjemno delo, tudi odbojkarske sposobnosti fantov so na visoki ravni in za nas je zelo pomembno, da vse to ohranjamo tudi skozi naslednje tekme, ne glede na nasprotnika. S takimi tekmami resda izgubljamo veliko energije, a pridobivamo pogum, potrpljenje, še boljšo povezanost med igralci in samozavest v težkih trenutkih. Mislim, da je taka zmaga proti tako izjemni ekipi, ki bo igrala v Parizu in se borila za medalje, nekaj zares velikega. Zares imam rad te fante in zares sem ponosen na to, kako držijo skupaj. In samo želim si, da bo tako tudi v nadaljevanju. Čeprav smo danes izgubili veliko energije, sem stoodstotno prepričan, da bodo fantje že jutri spet enako dobro pripravljeni."

V soboto nad gostitelje

Slovence naslednja tekma v ligi narodov čaka v soboto ob 12.20 proti Japoncem, ki so na šestih tekmah petkrat zmagali in enkrat izgubili. Z gostitelji imajo Slovenci neporavnane račune. Z njimi so namreč izgubili v lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre, prav tako pa tudi v četrtfinalu lanskega zaključnega turnirja lige narodov.

Slovenci na odlični poti do olimpijskih iger Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Po lanskih olimpijskih kvalifikacijah so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani (364,77 točke), ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo pa jim peti Slovenci (340,03). Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci (304,96), sledijo Srbi (247,59) in Kubanci (242,53). Slednji so trenutno na napačni strani lestvice, za Slovenci pa zaostajajo že skoraj sto točk. Stanje na svetovni lestvici

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. V Stožicah bo slovenski zasedbi znova lahko pomagal Rok Možič.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).