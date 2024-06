Slovenci v Stožice prihajajo s sijajno popotnico: vrata OI na strežaj odprta!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi drugega turnirja lige narodov v Fukuoki s 3:0 (23, 14, 21) odpravila Bolgarijo in se vrnila na prvo mesto lestvice tekmovanja, s sedmo zmago pa so se povsem približali premiernemu nastopu na olimpijskih igrah. V rokah so namreč trdno zadržali virtualno olimpijsko vozovnico. Slovenci na zadnji turnir rednega dela v Stožice (18.-23. junij) tako prihajajo z odlično popotnico. Domač turnir bodo začeli s prvega ali drugega mesta – na prvem jih lahko prehitijo le še Italijani - in so tako v odličnem položaju za zaključni turnir lige narodov, ki bo konec junija v Lodžu.

Liga narodov, 9. junij, Fukuoka in Ottawa

Slovenski odbojkarji so z odliko končali drugi turnir letošnje izvedbe lige narodov na Japonskem. Za slovo od Fukuoke so zanesljivo upravičili vlogo favoritov proti Bolgarom, jih premagali brez oddanega niza, s 3:0 (23, 14, 21) in na račun vpisali sedmo zmago na osmem obračunu v letošnjem tekmovanju.

Še najbolj je bil izenačen prvi niz, v katerem so tekmeci vodili za tri točke (13:10), a so Slovenci postavili stvari na svoje mesto, si priigrali zaključno žogo in že prvo izkoristili. Drugi niz je varovancem Gheorgheja Cretuja, ki je tudi tokrat stavil na udarno postavo, pripadel s 25:14. Tudi v tretjem, v katerem Bolgari niso nikoli vodili, so ritem narekovali Slovenci, ga dobili s 25:21 in s sedmo zmago na točkovni račun svetovne lestvice vpisali

Slovenci so edini pri sedmih zmagah, tako da so se vrnili na prvo mesto tekmovanja. Tega jim lahko pred zadnjim turnirjem (18.-23. junij), ki ga bodo igrali v Stožicah, z zmago nad Nizozemsko odvzamejo le še Italijani.

Klemen Čebulj in Tonček Štern sta ob zmagi dosegla 13 točk, Štern dve z asom, Tine Urnaut 12, Jan Kozamernik 8 (dva asa, dva bloka), Alen Pajenk 4, Gregor Ropret 1.

Tine Urnaut in druščina so z eno nogo že na olimpijskih igrah. Foto: VolleyballWorld

Z eno nogo že v Parizu

Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik.

Z novo zmago so Slovenci ostali trdno na drugem mestu med petimi reprezentancami, ki si bodo priigrale olimpijsko vozovnico. Pred njimi so le Italijani. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci, sledijo Kubanci in Srbi, ki so trenutno na napačni strani lestvice in za Slovenci pet tekem pred koncem rednega dela zaostajajo 90 točk.

Čez dober teden v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kjer se bodo merili s Kubanci, Argentinci, Italijani in Srbi - prav vsi so še v boju za OI.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).