Slovenci z eno nogo že na premiernih olimpijskih igrah

Slovenija : Bolgarija 3:0 (23, 14, 21) Bolgarija: Nikolov 4, Petrov, Asparuhov 6, Garkov, Karjagin 14, Grozdanov 5, Tatarov 6, Dimitrov, Božilov, Stankov, Kartev, Kolev, Petkov 5, Načev. Selektor: Gianlorenzo Blengini. Slovenija: Štern T. 13, Pajenk 4, Kozamernik 8, Toman, Marovt, Bračko, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ropret 1, Urnaut 12, Čebulj 13, Mujanović, Kržič. Selektor: Gheorghe Cretu.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je storila še en velik korak k uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Na zadnji tekmi drugega turnirja lige narodov v Fukuoki je gladko premagala Bolgarijo. To je bila zanjo sedma zmaga v ligi, za zdaj je izgubila le proti Japonski.

Slovenci so s sedmo zmago v ligi vsaj začasno spet prevzeli vodstvo, če bo Italija zvečer v Ottawi upravičila vlogo favorita na tekmi proti Nizozemski, pa bodo po osmih krogih drugi. Še pomembneje pa je, da so na lestvici mednarodne zveze, ki odloča o olimpijski vozovnici, zadržali lepo prednost pred konkurenti.

Z eno nogo so zagotovo že v Parizu, dokončno pa bodo to lahko potrdili po zadnjem turnirju rednega dela, ki se bo 18. junija začel v Ljubljani. Na njem se bodo merili z neposrednimi konkurenti za štiri mesta, ki z lestvice še vodijo na olimpijske igre, Italijo, Argentino, Srbijo in Kubo.

Za vstopnico za igre mora biti na koncu turnirja na lestvici boljša od vsaj ene od teh reprezentanc. Glede na prednost pred tremi ekipami, kakovost in dejstvo, da bodo tudi tekmeci še izgubljali točke, to ne bi smela biti pretežka ovira.

Foto: VolleyballWorld

Na zadnji tekmi turnirja v Fukuoki proti mladi bolgarski vrsti so se varovanci Gheorgheja Cretuja mučili le v prvem nizu. V njem svoje prepoznavne igre niso pokazali, kot da bi jim to preprečevala pomembnost tekme. A ko je bilo treba, so bili vendarle dovolj zanesljivi. V prvem delu niza so zaostajali tudi za tri točke, v končnico vstopili poravnani s tekmeci, na 22. točki sta bili ekipi še izenačeni, končnica pa je vendarle pripadla izkušenejšim in kakovostnejšim tekmecem.

V drugem nizu je negotovost trajala le do 14:14, nato pa so Bolgari povsem odpovedali ob servisih Jana Kozamernika. Slovenci jim do konca niza niso več dovolili točke, z 11 zaporednimi osvojenimi pa so gladko povedli z 2:0. V tretjem take premoči niso imeli, vseeno pa so nadzorovali potek in rezultat ter zanesljivo zmagali.

Slovenci bodo zadnji turnir lige narodov igrali med 18. in 23. junijem v Stožicah. Foto: VolleyballWorld

V slovenski vrsti, ki je z bloki dosegla osem točk, pet pa z asi, sta 13 točk dosegla Tonček Štern in Klemen Čebulj, Tine Urnaut jih je prispeval 12.