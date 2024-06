Mladi slovenski sprejemalec Rok Možič, ki je že postal tudi standardni član reprezentance, je v zadnjem tednu aprila prestal artroskopijo gležnja, s katero so mu odstranili delček kosti, ki se je odlomil zaradi stresa in velikih sil pri pristankih. Namesto na reprezentančno akcijo in ligo narodov se je odpravil na večtedensko rehabilitacijo, ki po njegovih besedah poteka dobro.

"Moram reči, da sem zelo zadovoljen. Predviden rok rehabilitacije je bil med šest in osem tednov, zdaj smo v tem času. Za zdaj poteka zelo dobro. Začel sem že s prostim tekom, delom v bazenu, lažjimi skoki ... fizična priprava je na zelo visoki ravni," je prek agencije Proelium sporočil Štajerec, ki je primoran uspešne nastope rojakov spremljati kot gledalec.

Upa, da bo kmalu lahko "letel" po igrišču. Foto: CEV

"Delam vse, da se čim prej vrnem"

"Vesel sem za fante, opravili so veliko delo, čeprav prvo tekmo proti Nizozemski je bilo zelo težko gledati. Raje bi bil z njimi, a ta trenutek moram gledati nase in na svoje zdravje, da bom čim prej nazaj in da jim bo lahko pomagal. Delam vse, da se čim prej vrnem, tako da jih za zdaj podpiram še od daleč, upam pa, da bom kmalu že na igrišču," pravi Možič, navdušen nad videnim v Turčiji in na Japonskem.

Slovenci prihajajo v Stožice

Slovenci so prva turnirja končali s sedmimi zmagami, tudi zgodovinsko nad Brazilijo, in zgolj enim porazom. S tem so na stežaj odprli vrata premiernih olimpijskih iger, prav tako pa so v dobrem položaju na lestvici lige narodov. Zadnji turnir rednega dela tekmovanja bodo med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah.

Možič že nestrpno čaka, da se prihodnji teden pridruži reprezentančnim kolegom. "Komaj čakam, da se jim po vrnitvi domov pridružim in začnem opravljati tiste resne odbojkarske treninge ter se počasi vrnem na igrišče," je še dodal mladenič, ki je pred dnevi sodelovanje z Verono podaljšal do konca sezone 2026/27.