V naslednjih treh letih bo, kot pravi sam, s klubom skušal osvojiti naslov državnih prvakov. Možič sicer v Veroni počasi zaključuje rehabilitacijo. Priprave bo kmalu nadaljeval v Sloveniji, kjer se bo v kratkem pridružil Slovenski odbojkarski reprezentanci.

"Mislim, da gre vse skupaj po dobri poti, ampak vemo, kako je v Italiji." Foto: CEV "Prvi podpis z Verono takrat po odhodu iz Maribora, potem že takoj po prvem letu podaljšanje in zdaj po treh letih novo podaljšanje. Mislim, da lahko iz tega razumemo, da se tukaj zelo dobro počutim. Dali so mi tudi kapetanski trak, ekipa napreduje iz leta v leto. Prvo leto smo se borili za obstanek, lani smo bili zelo blizu polfinala, tudi letos. Na koncu je bilo v letošnji sezoni nekaj slabših tekem. Mislim, da gre vse skupaj po dobri poti, ampak vemo, kako je v Italiji. Ekipe so res močne, proračuni večji. Ampak mislim, da lahko z Verono naredimo eno res dobro zgodbo, in zato sem se odločil, da ostanem tukaj še najmanj tri leta," je povedal Možič.

