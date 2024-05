Glede na dejstvo, da ogrodje reprezentance skupaj igra že več let, med igralci ni bilo potrebnega veliko uigravanja. "Podrobnostim moraš vedno posvetiti veliko pozornosti, toda menim, da imamo veliko kakovosti. Imamo nekaj mladih igralcev, a jedro ekipe je že več let bolj ali manj enako. Vsekakor nismo v položaju, v katerem bi kot selektor določene igralce prvič pripeljal v ekipo," je dejal Gheorghe Cretu.

Rok Možič okreva po poškodbi gležnja.

Ko je beseda nanesla na odsotnost enega najbolj nadarjenih odbojkarjev, Roka Možiča, se Cretu s tem dejstvom ni želel preveč obremenjevati. Dejal je, da ga zanimajo zgolj igralci, ki so prisotni na zboru.

"Čakali ga bomo tako dolgo, dokler ne bo popolnoma zdrav in bo lahko zaigral za reprezentanco. Zdravnik mu je povedal, da bo lahko gleženj začel obremenjevati šele po treh tednih. Nato bodo morali preteči še trije tedni, da bo lahko začel skakati, kar pomeni, da bi lahko trenirati začel nekje junija," je pojasnil.

"V tem tednu bo v ospredju uigravanje, zato je osrednji cilj strokovnega štaba, da spravimo ekipo v tekmovalni ritem," pravi selektor.

Brez pripravljalnih tekem

Cretu je ob tem še poudaril, da je bilo prvi teden priprav v ospredju izboljšanje fizične pripravljenosti reprezentantov, in dodal, da je z njihovo prizadevnostjo zelo zadovoljen. "V tem tednu bo v ospredju uigravanje, zato je osrednji cilj strokovnega štaba, da spravimo ekipo v tekmovalni ritem, pri čemer pa ne bo pripravljalnih tekem, saj se želimo v miru pripraviti na tekmovanje in ne izgubljati časa s potovanji," je cilje vadbe strnil romunski strateg.

Urnaut: Ukvarjati se predvsem s seboj

Tokratna liga narodov bo za Slovence zelo pomembna, saj bodo prek nje potrjevali nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kar jim je lani na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu spodletelo. S sedanjim sedmim mestom na mednarodni lestvici so jim vrata Pariza na stežaj odprta. Kapetan Tine Urnaut poudarja, da se morajo ukvarjati s seboj, ne s tekmeci.

Kapetan Tine Urnaut se zaveda pomembnosti omenjenega dejstva, a se z njim ne obremenjuje preveč. "Trenutno smo osredotočeni zgolj na prvo tekmo lige narodov proti Nizozemski. Menim, da se moramo ukvarjati predvsem s seboj, saj želimo igrati najboljšo mogočo odbojko. O pričakovanjih ne razmišljamo veliko, želimo se zgolj boriti za vsako žogo in iti na zmago na vsaki tekmi," je bil jedrnat Urnaut.

Ropret poziva navijače, naj pridejo in pomagajo fantom v Stožicah

Slovenska reprezentanca bo prvi turnir lige narodov igrala od 21. do 26. maja v Antalyi v Turčiji. Prvi dvoboj jo čaka v sredo, 22. maja, ko se bo pomerila z Nizozemsko.

V nadaljevanju bo od 4. do 9. junija igrala v Fukuoki na Japonskem, zadnji turnir pa jo čaka v domačih Stožicah od 18. do 23. junija.

"Moj poziv je: pridite in pomagajte fantom, saj igrajo štiri tekme z neposrednimi konkurenti za uvrstitev na olimpijske igre," predsednik OZS Metod Ropret vabi v Stožice.

"Počasi se že ponavljam, ko vselej razlagam, kako pomembno obdobje je pred nami ter kako pomembni so cilji, ki jim sledimo in jih skušamo doseči. Smo v obdobju, o katerem je ta generacija sanjala, prišla je do točke, ko si je zagotovila oziroma priigrala priložnost in možnost, da se, vsaj kolikor je meni znano, kot najmanjša država uvrsti na olimpijske igre v odbojki. Temu smo res blizu, vsi skupaj zasledujemo ta cilj, vsak po svoje skušamo prispevati k temu – strokovno vodstvo s pripravo koncepta in ekipe, fantje s prizadevnim treniranjem in uigravanjem in mi, ki se trudimo z organizacijo turnirja lige narodov v Ljubljani," pa je na novinarski konferenci dejal predsednik OZS Metod Ropret.

Ropret je še poudaril, da se moramo zavedati pomembnosti prav vseh štirih tekem na turnirju v Stožicah: "Zeleni ring v dvorani Stožice za tekmo z Italijo je praktično prodan, prav tako za tekmo s Srbijo, a tudi tekmi pred tem, z Argentino in Kubo, sta za nas izredno pomembni in resnično potrebujemo podporo slovenskih navijačev. Prepričan sem, da fantje to podporo imajo in da jo bodo navijači izkazali tudi z obiskom tekem. Moj poziv je: pridite in pomagajte fantom, saj igrajo štiri tekme z neposrednimi konkurenti za uvrstitev na olimpijske igre. Še posebej nas veseli, da naši sponzorji, partnerji in donatorji ostajajo z nami in da izpolnjujemo skupna pričakovanja."

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

