Sedem mesecev po zadnji reprezentančni akciji je Gheorghe Cretu danes na uradnih pripravah znova zbral varovance. Te v letošnjem tekmovalnem obdobju najprej čakajo trije turnirji rednega dela lige narodov, tretjega bodo med 18. in 23. junijem gostili v Stožicah. Če bodo redni del končali med prvo osmerico, bodo konec junija sodelovali na zaključnem turnirju v Lodžu, nato pa vsi verjamejo, da bodo konec julija sodelovali na premiernih olimpijskih igrah.

Slovenski odbojkarji še niso uvrščeni v Pariz, so mu pa blizu. Zadnje reprezentance si bodo namreč olimpijsko vozovnico zagotovile glede na lestvico po rednem delu lige narodov. Slovenci na svetovni lestvici trenutno zasedajo visoko sedmo mesto, ki jih vodi na olimpijski turnir, tako da jim trenutno kaže dobro, bodo pa morali ugoden položaj v razvrstitvi ohraniti vse do konca rednega dela lige narodov.

Slovence prvi turnir lige narodov čaka že čez dva tedna. Foto: www.alesfevzer.com

"Časa ni veliko, a vsi začenjajo na isti točki"

Prvi turnir bodo igrali že čez dobra dva tedna, med 22. in 26. majem se bodo v Antalyi merili s Poljsko, Nizozemsko, Francijo in Kanado.

"Časa ni veliko, a vsi začenjajo na isti točki" Foto: OZS "Časa res ni veliko, se nam kar mudi, ampak mislim, da smo vsi iz klubov prišli dobro pripravljeni, da moramo ta teden narediti res dobro bazično pripravo v fitnesu, da bo telo zdržalo napore do konca poletja. Potem pa se bo treba čim prej usmeriti na prvi turnir, poskusiti najti najboljšo formo, to verjetno ne bo naša najboljša odbojka, a tudi preostali začenjajo na isti točki. Treba je nabirati točke od prvega turnirja in poskusiti čim prej osvojiti to vozovnico. Za zdaj smo tukaj vsi, z izjemo Roka (Možiča, op. a.). Upam, da se nam kmalu pridruži. Vsi pripravljeni na novo sezono," je novinarjem ob začetku zbora dejal podajalec Gregor Ropret, ki se je s Perugio veselil naslova italijanskega prvaka, v prihodnje pa bo nosil dres poljskega Asseco Resovia Rzeszow.

Tonček Štern, ki je moral zaradi težav s kolkom, operacije in rehabilitacije izpustiti lansko reprezentančno sezono, je vesel, da je znova del reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

O Parizu, ko bodo stvari jasne

Vesel, da je znova z rojaki, je tudi korektor Tonček Štern, ki je moral zaradi težav s kolkom, operacije in rehabilitacije izpustiti lansko reprezentančno sezono.

"Letos sem komaj čakal, da se vrnem med fante, da skupaj spišemo neko novo lepo zgodbo. Vemo, kaj je naš cilj, vsi si želimo tja (na olimpijske igre, op. a.), a pred tem moramo opraviti s svetovno ligo. Odigrati jo moramo z vso resnostjo, stoodstotno osredotočeni, iti tekmo po tekmo, ne smemo razmišljati preveč vnaprej. Pozabiti moramo na olimpijske igre, ko bo vse stoodstotno oziroma ko bo jasno, da smo tam, pa se lahko začnemo pogovarjati tudi o Parizu." Štern bo tudi v prihodnje igral za Olympiacos, s katerim se je veselil naslova grškega prvaka in pokalne lovorike.

"Pred nami sta dva tedna, ki ju bomo v veliki meri posvetili telesni pripravi in moči." Foto: www.alesfevzer.com

Kozamernik pride v četrtek, Možič okreva po operaciji Rok Možič okreva po operaciji, Jan Kozamernik se bo reprezentanci pridružil v četrtek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Trenutno je na pripravah – del je skupaj treniral že pretekli teden – 16 odbojkarjev. Cretu je pričakal podajalce Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Alena Pajenka, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča, sprejemalce Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Mateja Köka, Žigo Šterna, Roka Bračka in novinca v članski vrsti Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Urbana Tomana. Srednji bloker Jan Kozamernik je v nedeljo s Trentinom osvojil ligo prvakov in se bo pridružil v četrtek. Sprejemalec Rok Možič je pred dnevi prestal operacijo gležnja in je trenutno v procesu rehabilitacije, tako da bo izpustil začetek priprav in lige narodov.

"Vesel sem, da smo s fanti spet skupaj. Za nami je pet neverjetnih mesecev v lanskem letu, skozi zadnji dve leti pa so ti fantje postali kar del moje družine," pravi selektor Gheorghe Cretu. Foto: www.alesfevzer.com

Cretu: Prva dva tedna bomo v veliki meri posvetili telesni pripravi in moči

"Vesel sem, da smo s fanti spet skupaj. Za nami je pet neverjetnih mesecev v lanskem letu, skozi zadnji dve leti pa so ti fantje postali kar del moje družine. Tudi skozi klubsko sezono smo v stikih in ni tako, da se od oktobra do zdaj ne bi nič slišali. Ohranjamo odnos in že v petek, ko sem z Dunaja prišel v Ljubljano, sem bil zelo dobre volje. Pred nami sta dva tedna, ki ju bomo v veliki meri posvetili telesni pripravi in moči. Trenirali bomo s srednjo in tudi visoko intenzivnostjo, nato pa v drugem tednu to le še stopnjevali. Visoko intenzivnost bomo skušali doseči tudi na treningih z žogo, da bomo ligo narodov začeli v pravi formi. Ob tem bomo veliko delali na preventivi, kar bo po izredno napornih zaključkih klubskih sezon velikega pomena. Veselim se že vsega skupaj," pa je ob začetku zbora dejal 55-letni Romun na slovenski klopi Cretu, ki bo v novi klubski sezoni vodil Skra Belchatow. O tem, kaj nove klubske zadolžitve pomenijo za morebitno nadaljevanje zgodbe s slovensko reprezentanco po olimpijskih igrah, še ni želel govoriti.

Slovenci bodo ligo narodov začeli čez dva tedna v Turčiji, med 18. in 23. junijem pa tekmovanje prihaja tudi v Stožice. Foto: Volleyball world

Turčija, Japonska, Slovenija ...

Slovenci bodo prvi turnir lige narodov igrali od 21. do 26. maja v turški Antalyi, na katerem se bodo merili s Poljsko, Nizozemsko, Francijo in Kanado. Med 4. in 9. junijem jih na Japonskem v Fukuoki čakajo Turčija, Brazilija, Japonska in Bolgarija.

Za konec rednega dela pa liga narodov prihaja v Slovenijo. Med 18. in 23. se bodo Cretujevi varovanci v Stožicah pomerili še z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo.

Najboljša osmerica rednega dela se bo za lovoriko med 27. in 30. junijem merila v Lodžu na Poljskem.

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

Preberite še: