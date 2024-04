Slovenski odbojkarski reprezentanti Tonček Štern, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Gregor Ropret so se s svojimi klubi pretekli teden veselili naslovov na svojih prvenstvih. Šternu in Pajenku je to uspelo v dresu grškega Olympiakosa, Štalekarju z nemškim Berlinom, Ropretu pa z italijansko Perugio, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Slovenski reprezentanti bodo prihodnji teden misli že usmerili v reprezentančno sezono, saj se prihodnji ponedeljek začenjajo priprave na nove reprezentančne izzive. Prvi jih čaka v ligi narodov, v kateri bodo potrjevali vstopnico za olimpijske igre.

Tonček Štern, ki to sezono znova uspešno igra po odpravljenih težavah s poškodbo, je bil na četrti tekmi finala med najboljšimi posamezniki. S 25 točkami je svoji ekipi pomagal do 32. naslova grških prvakov. Tudi Pajenk je bil med vidnimi predstavniki, srednji bloker je dosegel osem točk.

"Počutim se fantastično. Sezona je bila dobra, naporna, a se je končala na najboljši možni način. Osvojili smo najpomembnejši lovoriki v Grčiji. Vesel sem, da smo svojo nalogo vse do konca opravljali dobro," je po zmagi, kot ga navaja OZS, povedal Pajenk.

Olympiakos, ki je to sezono osvojil tudi pokalno lovoriko, je v finalu s 3:1 v zmagah premagal večnega tekmeca Panathinaikos, v polfinalu pa je ekipo AONS Milon premagal s 3:2 v zmagah.

Štalekar sezono končal z dvojno krono

Naslov prvaka je v Nemčiji z Berlinom osvojil tudi Štalekar. Ekipa iz prestolnice je v finalu ustavila Friedrichshafen in osvojila 14. naslov prvaka, osmega zapovrstjo. Tudi slovenski srednji bloker se je veselil dvojne krone s pokalno lovoriko.

Ropret se je poslovil z lovoriko

V Italiji je na parket v finalu stopil tudi Gregor Ropret, ki se je s Perugio veselil naslova prvaka. S 3:1 v zmagah je padla Monza, za katero je igral še en slovenski reprezentant Nik Mujanović. Statistika obeh je na zadnji tekmi, ki jo je Perugia v gosteh dobila s 3:1, ostala prazna.

Perugia, od katere se poslavlja Gregor Ropret, se veseli naslova italijanskega prvaka. Foto: Guliverimage

Za Perugio je to po sezoni 2017/18 drugi naslov med italijansko elito, za Ropreta, ki je bil rezervni podajalec, pa konec poti pri tej zasedbi. V naslednji sezoni bo namreč igral na Poljskem za Asseco Resovia, pri kateri si kruh služi tudi Klemen Čebulj. Ta je sicer sezono s klubom iz Rzeszowa zaključil na četrtem mestu.

Tudi za Mujanovića je italijanske epizode konec. Potem ko se je ob številnih birokratskih zapletih lani iz vrst Calcita Volleyja preselil v Monzo, bo v naslednji sezoni oblekel dres Parisa Volleyja.

Jan Kozamernik bo s Trentinom igral v finalu lige prvakov. Foto: Guliverimage

Kozamernikove čaka še finale lige prvakov

Na italijanskem prvenstvu je s Trentinom Jan Kozamernik zasedel četrto mesto, vseeno pa ga 5. maja s soigralci čaka finale lige prvakov proti poljskemu Jastrzebski Wegiel.

OZS je sporočila tudi, da se bo v tujino iz i-Vent Maribora podal Gregor Pernuš, ki je podpisal dvoletno pogodbo z nemškim Dürnom, z Mariborčani pa je pogodbo podaljšal kapetan Žiga Donik.

Gheorghe Cretu bo prihodnji teden zbral reprezentanco. Foto: CEV

Prihodnji teden začetek reprezentančne akcije

Slovenci bodo misli kaj hitro usmerili v reprezentančno sezono. Priprave na to se bodo začele prihodnji ponedeljek. Za uvod bodo igrali redni del lige narodov, v katerem bodo poskušali potrditi olimpijski vozovnico, ki so ji zelo blizu.

Selektor Gheorghe Cretu je pred tremi tedni razkril širši seznam igralcev, ki jih pričakuje na pripravah. Na tem so podajalci Dejan Vinčić, Gregor Ropret in Uroš Planinšič, korektorja Tonček Štern in Nik Mujanović, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Janž Janez Kržič, sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Matej Kök, Žiga Štern in Rok Bračko ter prosta igralca Jani Kovačič in Urban Toman.

Vseh od naštetih v začetku zagotovo ne bo. Kozamernik čaka finale lige prvakov, Možič pa je pred dnevi prestal operacijo levega gležnja in ga čaka rehabilitacija.