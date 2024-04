Slovenski odbojkarski as Rok Možič je moral zaradi težav z levim gležnjem na operacijo, je v izjavi za medije sporočil njegov klub Verona. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo moral 22-letni sprejemalec počivati, a bo skoraj zagotovo izpustil zbor slovenske reprezentance 6. maja.

Odbojkarski klub Verona je v sporočilu za javnost, ki ga povzema spletni portal VolleyNews.it, zapisal, da "je moral kapetan Verone Rok Možič na artroskopijo levega gležnja in bo nemudoma začel rehabilitacijo pod budnim očesom Roberta Filippinija."

Poseg je opravil 23. aprila, dan po predzadnji tekmi sezone. Posledično je eden največjih talentov svetovne odbojke izpustil zadnji obračun Verone, ki je v boju za peto mesto v italijanskem prvenstvu v soboto izgubila proti zasedbi Lube Civitanova (1:3).

Priprave slovenske reprezentance se bodo pod vodstvom selektorja Gheorgheja Cretuja začele 6. maja po zboru. Slovenija bo maja in junija lovila prvi nastop na olimpijskih igrah, ki bodo v Parizu na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom.

Še pred tem izbrano vrsto čakajo turnirji lige narodov. Prvi bo med 22. in 26. majem v turški Antalyi, drugi v japonski Fukuoki med 5. in 9. junijem, zadnji tretji pa v Ljubljani med 18. in 23. junijem.

Po teh turnirjih bo jasno, ali je Slovenija zadržala dovolj visoko mesto na svetovni lestvici za prvi nastop na OI. Trenutno zaseda sedmo mesto. Za OI je na voljo še pet mest, Slovenija pa je trenutno med neuvrščenimi v Pariz na tretjem mestu za Italijo in Argentino ter pred Srbijo, Kubo, Nizozemsko, Turčijo, Iranom in Bolgarijo, ki bodo pravo tako del lige narodov.

Nastop na OI so si doslej zagotovile Francija (gostiteljica), Brazilija, Nemčija, Kanada, ZDA, Japonska in Poljska.

