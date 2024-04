Še ena maratonska tekma, lovorika gre Kamničankam

Odbojkarice Calcit Volley so nove državne prvakinje. To je njihov deveti naslov. Finale so dobile s 3:1 v zmagah. Je bila pa tudi četrta finalna tekma proti ekipi Nova KBM Branik s končnim izidom 3:2 (17, -21, -26, 12, 9) maratonska. Trajala je kar dve uri in 45 minut. Odločilni peti niz so Kamničanke dobile s 15:9.

Kamničanke so dobile prvi niz četrte tekme. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Finale sezone 2023/24 je bil zelo izenačen. Tudi prve tri tekme so se namreč končale šele po odločilnem petem nizu. Prva dva dvoboja so v Kamniku in Mariboru dobile varovanke Bruna Najdiča, potem ko so vselej zaostajale z 1:2 v nizih.

Tudi na tretji tekmi v torek v Kamniku so bile Mariborčanke v prednosti, vodile so z 2:0 v nizih, a so se domačinke vrnile in izsilile peti niz. V njem so nato zagospodarile gostje, pri katerih je blestela Iza Mlakar s kar 37 točkami.

Calcit je po še eni maratonski tekmi dosegel peti zaporedni naslov in skupno devetega. Peta tekma je namreč trajala kar dve uri in 45 minut, samo zadnji niz je bil malo bolj enostranski. Kamničanke so ga dobile s 15:9.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Preobratov, takšnih in drugačnih, spet ni manjkalo, Mariborčanke so spet vodile z 2:1, a tako kot na prvih dveh tekmah prednosti niso spremenile v zmago, kot so to storile na tretji tekmi v Kamniku. V zadnjih dveh nizih so povsem odpovedale.

Iza Mlakar je bila spet najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je 27 točk, pri zmagovalkah pa sta si največ dela v napadu porazdelili Andjelka Radišković in Maša Pucelj, prva je prispevala 20, druga pa 19 točk.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Novogoričankam bron

Novogoričanke so redni del tekmovanja končale pred Šempetrankami, a so nato v prvi tekmi za tretje mesto na domačem terenu izgubile z 1:3. Na drugi tekmi, v malem finalu sta ekipi igrali na dve zmagi, pa so bile spet boljše gostje in tako je odločala tretja tekma. Gen-I Volley je dosegel zanesljivo zmago, čeprav so bile tekmice v vseh treh nizih precej blizu, a nikoli dovolj za preobrat. Tako so Novogoričanke po manj kot uri in pol slavile z gladkih 3:0.

Pri zmagovalkah je bila najučinkovitejša Polona Frelih s 16 točkami, po deset sta jih dodali Tia Koren in Žana Godec. Pri gostjah je prav tako 16 točk zbrala Katarina Bulc, 12 pa Ana Mojca Krajnc. "Odigrale smo odlično tekmo, borile smo se za vsako žogo. Zelo sem ponosna na svojo ekipo, da nam je uspelo osvojiti bronasto medaljo. Ves trud se je poplačal," je po zmagi za tretje mesto dejala odbojkarica GEN-I Volleyja Ana Žigon.

1. DOL, ženske, finale in tekma za tretje mesto, tretja tekma Petek, 26. april Četrtek, 25. april

1. DOL Finale Calcit Volley : Nova KBM Branik /2:1/ // razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage



Datumi finalnih tekem: 17., 20., 23., 26., 29.* april (* če bo treba) Tekme za bron Gen-I Volley : Sip Šempeter /2:1/



// razmerje v zmagah, igrale so na dve zmagi