Bodo Kamničanke ubranile naslov ali bodo Mariborčanke podaljšale serijo?

V Kamniku bo danes tretja tekma finalne serije ženskega državnega odbojkarskega prvenstva. Po dveh tekmah Calcit Volley proti Novi KBM Braniku vodi z 2:0 in bo tako imel prvo zaključno žogo za peti zaporedni naslov in deveti nasploh. Novogoričanke so v boju za tretje mesto v ponedeljek serijo proti Šempetrankam izenačile.

Zadnje tri medsebojne tekme so se končale z izidom 3:2, finale pokala so dobile Mariborčanke, tekmi finalne serije pa Kamničanke. Njihov trener Bruno Najdič z igro svojih varovank ni bil posebej zadovoljen, a je zanje pomembno, da so dvakrat zmagale in so s tem v veliki prednosti.

"Mariborčanke so precej dvignile kakovost svoje igre v primerjavi s prvim delom sezone, prvi tekmi pa sta pokazali, da sta ekipi zelo izenačeni. V tem trenutku razmišljamo, kaj narediti, da bomo v torek na čim višji ravni, da bomo igrali boljšo odbojko in da bodo igralke, tudi če nam igra ne bi stekla, vztrajale do konca. Morali se bomo boriti za vsako točko, na koncu pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," pred tekmo razmišlja Najdič.

Mariborčanke, 16-kratne prvakinje, ki so bile vsaj pred začetkom serije pod manjšim pritiskom, bodo zagotovo poskušale serijo podaljšati, zato bodo spet potrebovale dober servis, ki je v zadnjem času tekmicam povzročal kar nekaj težav, za uspeh pa bodo morale bržkone popraviti igro v napadu.

Tekma se bo začela ob 20. uri.

1. DOL, ženske, finale in tekma za tretje mesto, tretja tekma Torek, 23. april Ponedeljek, 22. april

1. DOL Finale Calcit Volley : Nova KBM Branik /2:0/ // razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage



Datumi finalnih tekem: 17., 20., 23., 26.*, 29.* april (* če bo treba) Tekme za bron Gen-I Volley : Sip Šempeter /1:1/



// razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi