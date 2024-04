Kamničanke si lahko priigrajo zaključno žogo za naslov

Na sporedu je druga finalna tekma med branilkami naslova Calcit Volley in Nova KBM Branik. Favorizirane Kamničanke so na prvi tekmi po preobratu strle odpor Mariborčank in do prve zmage prišle po petih nizih. Lahko Štajerke izenačijo serijo, v kateri igrajo na tri zmage, ali si bodo branilke naslova priigrale zaključno žogo za nov naslov? Šempetranke in Novogoričanke bodo drugo tekmo za tretje mesto igrale v ponedeljek, ko lahko Šempetranke z zmago že osvojijo bron.