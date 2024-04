Kamničanke in Mariborčanke začenjajo finalno bitko

Začenja se finale slovenskega odbojkarskega prvenstva za ženske. Še 14. v zadnjih 16 letih se bodo za krono pomerile branilke naslova, članice favoriziranega Calcita Volleyja, ki lovijo peti zaporedni, skupno pa osmi naslov, in odbojkarice Nova KBM Branik. Mariborčanke se bodo borile za 17. naslov. V finalu igrajo na tri zmage. V boj za tretje mesto se podajajo odbojkarice GEN-I Volleyja in SIP Šempetra.

Kamničankam, ki bodo skušale osvojiti peti zaporedni naslov slovenskih prvakinj, se je v tej sezoni že izmuznila pokalna lovorika, osvojile so jo prav Mariborčanke. A igralke Calcita Volleyja na prvenstvu za zdaj še ne poznajo poraza in ne glede na izgubljeni pokalni finale veljajo za favoritinje finala državnega prvenstva. Calcit Volley in Nova KBM Branik se bosta v zadnjih 16 letih v finalni seriji sicer srečala že 14. V boju za naslov slovenskih prvakinj so bile desetkrat uspešnejše Mariborčanke, štirikrat so slavile Kamničanke.

Za bronasto odličje se bodo udarile odbojkarice novogoriškega GEN-I Volleyja in SIP Šempetra. Prva tekma bo 17. aprila v Novi Gorici, povratna pa 22. aprila v Šempetru.

Sedem naslovov Kamničank, 16 Mariborčank

Z največ naslovi državnih prvakinj se lahko pohvalijo mariborske odbojkarice, ki so jih do zdaj osvojile 16. Od tega pet zapored med letoma 1998 in 2002, leta 2003 pa so njihovo vladavino prekinile Novogoričanke. Mariborčanke so nato štirikrat zaporedoma zmagale med letoma 2011 in 2014, s prav tako štirimi zaporednimi naslovi pa se lahko pohvalijo tudi Kamničanke, ki imajo tako dobro priložnost, da izenačijo serijo neprekinjenih naslovov državnih prvakinj.

Kamničanke imajo sedem naslovov, trikrat je bil najboljši GEN-I Volley oziroma Hit Nova Gorica, kot se je takrat imenovala ekipa, dvakrat je bil najboljši Sladki greh Ljubljana, po enkrat pa Abes Trade Celje, Bank Austria Bled, Kemiplas Koper in TPV Novo mesto.

1. DOL, ženske, finale in tekma za 3. mesto, prvi tekmi Sreda, 17. april

1. DOL, finale Calcit Volley –Nova KBM Branik /0:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage



Datumi finalnih tekem: 17., 20., 23., 26.*, 29.* april (*če bo treba)