Na odbojkarskih državnih prvenstvih se ta teden začenjajo zaključni boji. Kamniški Calcit bo v finalu v obeh konkurencah, pri ženskah bodo Kamničanke še enkrat več poskušale nadigrati Novo KBM Branik. V finalu bodo v vlogi favoritinj, v moški konkurenci pa so v dvoboju med Calcitom in ACH Volleyjem napovedi zelo nehvaležne.

Kamniške odbojkarice so letos močno prevladovale na domačih igriščih. Kot za šalo so premagovale vse tekmice, bile na prvenstvu neporažene, osvojile tudi srednjeevropsko ligo, toda finale pokala je pokazal, da vendarle niso nedotakljive. Na finalnem obračunu v Kopru so bile Mariborčanke po ogorčenem boju boljše s 3:2, s tem pa pokazale, da so tudi letos v pravem času v najboljši formi, tako da izenačeni finale prvenstva ne bil presenečenje, zmaga Nove KBM Branika pa ne senzacija.

Da so bankirke kljub premoči v zmagah na dozdajšnjih tekmah sezone še kako nevarne, že vso sezono opozarja trener Kamničank Bruno Najdič. "Mariborčanke v zadnjih letih niso imele močnejše ekipe kot letos," je že pred časom dejal kamniški strateg, Mariborčan, ki je dolgo časa vodil najuspešnejšo ekipo v zgodovini slovenske odbojke.

Ekipi bosta igrali na tri dobljene tekme, prva bo na sporedu v sredo, ko se bo začel tudi boj za tretje mesto med Gen-I Volleyjem in Sip Šempetrom.

Obeta se najbolj zanimiv finale v zadnjem času

Isti dan bo tudi prva tekma za tretje mesto pri moških med i-Vent Mariborom in Panvito Pomgradom, medtem ko bosta ACH Volley in Calcit Volley prvo finalno tekmo odigrala v četrtek. Ekipi bosta ponudili enega izmed najbolj zanimivih finalov v zadnjem času. Calcit ima glede na vsa dogajanja v letošnji sezoni zagotovo dobro priložnost, da po letu 2003 spet postane prvak, kar bi bil njegov četrti naslov.

Ljubljančani bodo lovili svoj jubilejni, 20. naslov, pri tem pa bodo imeli najtežje delo po letu 2021, ko jih je v finalu presenetil Maribor. Letošnja sezona je bila polna preobratov, tako da se krešejo mnenja, kdo ima letos več možnosti. Prednost ene tekme več na domačem igrišču ima ACH, ki je bil najboljši v modri skupini prvenstva, a zagotovo ta prednost ne bo odločilna.

Za lovoriko v moški konkurenci se obeta hud boj med ACH Volleyjem in Calcitom Volleyjem. Foto: www.alesfevzer.com Ljubljančani, ki so v sezono vstopili v pomlajeni postavi, prave sinergije v moštvu še niso našli, zaradi tega je pred končnico moral oditi trener Radovan Gačič, zamenjal ga je nekdanji reprezentant Matjaž Hafner.

Ta je z ekipo uspešno opravil polfinalno nalogo, v primerjavi s četrtfinalnim obračunom s Krko, ko je bil trener še Gačič, je gladko premagal tekmeca (Panvita Pomgrad), v finalu pa proti nekdanjemu trenerju ACH Volleyja Mladenu Kašiću ne pričakuje tako lahkega dela, še posebno, ker je po prevzemu ekipe ostal brez reprezentančnega blokerja Danijela Koncilje. Tega je prisotnost THC v telesu na dopinškem testu stala prekinitve pogodbe.

"Težav je bilo veliko, a kakršenkoli je, je ACH vedno favorit. Mi ne bežimo od tega, dobro se zavedam, kaj od nas zahtevajo delodajalci, jasno pa je, da nas čaka težka naloga in napet dvoboj," meni Hafner, ki ceni tekmece, a verjame, da ima kljub vsem težavam ekipo, ki bi morala biti Kamničanom vsaj enakovredna.

ACH letos ni igral v srednjeevropski ligi, v pokalu je izpadel že v polfinalu, zato v primerjavi s Calcitom, ki je bil najboljši tako v srednjeevropski ligi kot v pokalu (v obeh tekmovanjih je v finalu ugnal Mariborčane), letos še nima lovorike.