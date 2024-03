Nekdanji slovenski reprezentant doslej, če se ne upošteva, da je bil leta 2013 pomočnik selektorja Luke Slabeta, ni dobil priložnosti resnega dela v slovenski moški odbojki, kariero si je gradil v tujini, predvsem v Avstriji in Švici. Zadnji dve sezoni je deloval pri švicarskem Näfelsu, z njim je letos v državnem prvenstvu osvojil peto mesto. Ko je odvodil zadnjo tekmo, pa ga je presenetil klic iz Slovenije, ponudbe ACH pa seveda ni mogel zavrniti.

"Ponudbe tako organiziranega kluba se ne zavrne"

"Imel sem sicer dve ponudbi švicarskih klubov, a sem čakal na druge ponudbe. Že pred časom so me iz ACH vprašali, ali sem pripravljen delati v Sloveniji, a takrat je bil to le informativni razgovor. Ko pa sem končal švicarsko prvenstvo, pa me je presenetil klic iz Ljubljane, seveda pa se ponudbe tako organiziranega kluba, kot je ACH, ne zavrne. V Avstriji in Švici klubi niso profesionalni, temeljijo na prostovoljnem delu, igralci so amaterji, v glavnem študenti. ACH pa vendarle deluje na drugačni ravni," se zaveda največjega izziva kariere nekdanji odbojkar, doma iz okolice Ljubljane, ki pa že dolga časa živi v Mariboru.

V Švici spremljal dogajanje v slovenski ligi

Hafner je v petek že odvodil prvi trening z ekipo, na kateri je predvsem spoznaval igralce, ki jih je doslej spremlja od daleč. "V Švici sem bil sam, brez družine. Zato sem imel ogromno časa, da na spletu spremljam vse zapisnike in poročila iz slovenske lige. Prav tako sem bil v rednem telefonskem stiku s prijatelji, ki so s slovensko odbojko povezani. Zato lahko rečem, da stvari poznam, seveda pa bom v naslednjih dnevih s pomočjo pomočnika Roka Satlerja zbiral še natančnejše informacije o svojih igralcih in tudi o drugih ekipah," je Hafner potrdil, da ne prihaja povsem v neznano.

Dobro se tudi zaveda, kaj bo v Ljubljani njegova naloga. Zdaj že nekdanji trener Gačič ekipi ni več mogel dajati prave energije, posledica je bilo slabo vzdušje, ki se je kazalo tudi v rezultatih. Tako so v zadnjem času izgubili tako proti Mariboru v pokalu kot senzacionalno tudi proti Krki.

"Mislim, da forma in telesna pripravljenost nista problematični. Težave so bile v povezanosti, motivaciji, želji, energiji in tudi pritisku, ki je prisoten predvsem pri mlajših igralcih." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Težave so bile v povezanosti, motivaciji, želji, energiji"

"Mislim, da forma in telesna pripravljenost nista problematični. Težave so bile v povezanosti, motivaciji, želji, energiji in tudi pritisku, ki je prisoten predvsem pri mlajših igralcih. Proti Krki so bili tudi oslabljeni, brez dveh zelo pomembnih igralcev. Dobili so 'brco v rit', v takih primerih pač nastrada trener. Moja naloga je, da vrnem ta žar, energijo, mislim, da se fantje dobro zavedajo, da je vrag odnesel šalo," meni novi trener ACH Volleyja.

Razmišlja le o ciljih do konca sezone

Podpisal je pogodbo le do konca sezone, tako da ne ve, ali bo na klopi sedel tudi naslednje leto, s tem se ne obremenjuje, se pa zaveda, da bo imel za to več možnosti, če bo osvojil naslov prvaka. "Zaenkrat razmišljam le o koncu te sezone, razmišljam le o ciljih, ki jih ima klub in ki jih imam tudi sam. Želim naslov prvaka, zavedam pa se, da ne bo lahko. Sem ponižen, a žal ACH, kakršen koli je, mora sprejeti vlogo favorita na vseh domačih tekmah. Od tega ne smemo in ne bomo bežali, čeprav so tekmeci enakovredni ali celo boljši. Vsi pa si želijo premagati ACH, ki ima tarčo narisano na hrbtu, vsi so vedno motivirani nasprotniki, tudi Panvita Pomgrad, naš tekmec v polfinalu prvenstva, o katerem najprej razmišljamo in ga bomo vzeli sila resno," napoveduje Hafner.

"Sem ponižen, a žal ACH, kakršen koli je, mora sprejeti vlogo favorita na vseh domačih tekmah." Foto: www.alesfevzer.com

"Drastičnih sprememb ne bo"

Novi strateg v igri posebnih novosti ne bo uvajal. "Drastičnih sprememb ne bo, za te niti ni časa. ACH je že prej igral po sistemu, po katerem igra večina odbojkarskih ekip. Moramo pa predvsem vrniti tisto energijo, ki jo je ekipa kazala v ligi prvakov, popraviti pa tudi samozavest, ki je rahlo načeta. Zato bo veliko tudi pogovorov," napoveduje strokovnjak, ki je predvsem iz Avstrije navajen boja za naslov državnega prvaka.