Želel vse najboljše slovenske odbojkarice, a naletel na vrsto odpovedi

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v letošnji sezoni nastopila v zlati evropski ligi in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026. Izbrana vrsta pod vodstvom italijanskega stratega Alessandra Oreficeja se bo prvič zbrala 30. aprila v Kranjski Gori, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

Slovenske odbojkarice čaka naporno poletje. Začele ga bodo z nastopi v zlati evropski ligi, v kateri se bodo pomerile z Estonkami, Ukrajinkami, s Špankami, Čehinjami, Švedinjami in Slovakinjami.

Novi slovenski selektor Alessandro Orefice bo odbojkarice zbral konec aprila v Kranjski Gori, prvi trening pa bodo opravile 1. maja. Na njegovem seznamu je za zdaj 14 igralk.

"Zveza mi je dala možnost, da za prvi cikel na pripravah zberem 16 igralk. V tem trenutku sem še pustil odprte možnosti na mestih srednje blokerke in sprejemalke, a že zdaj imamo v sestavi reprezentance dobro kombinacijo nekaj izkušenih igralk in veliko mladih talentiranih odbojkaric. Odločil sem se tudi, da bom na priprave pripeljal tri podajalke in tri proste igralke, saj želim preveriti njihovo raven forme," je med drugim dejal selektor.

Z nekaterimi ni našel skupnega jezika

Darja Eržen je napovedala slovo od reprezentance. Foto: Aleš Oblak Orefice si je v izbrani vrsti želel vse najboljše slovenske odbojkarice, vendar je naletel na vrsto odpovedi: "V zadnjih mesecih sem poklical veliko igralk in moj cilj je bil, da v reprezentanco pripeljem vse najboljše. Z nekaterimi, žal, nismo našli skupnega jezika pri pogojih, ki sem jih postavil za delo v reprezentanci. Vse igralke jih niso bile pripravljene sprejeti, zato so na seznamu za zdaj le tiste s pravim pristopom in pravo miselnostjo."

Že pred reprezentančno sezono je slovo od izbrane vrste napovedala Darja Eržen, vabilo Oreficeja pa so zaradi službenih oziroma študijskih obveznosti zavrnile Iza Mlakar, Klara Milošič, tik pred zdajci še Lara Rituper in Naja Boisa. Slednja je bila tako kot Mlakar izbrani vrsti doslej sicer vedno na voljo.

Lane Ščuke ne bo čez dober mesec na pripravah na Gorenjskem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zaradi študijskih obveznosti v prvem delu v reprezentanci ne bo Eve Zatković, ki pa je pripravljena igrati v kvalifikacijah za EP, prav tako kot Sara Hutinski, ki po naporni klubski sezoni potrebuje nekaj dodatnega počitka, in Asja Šen, ki za prvi del ni mogla uskladiti obveznosti. Lana Ščuka je vabilo zavrnila tudi tokrat, v izbrani vrsti se po besedah Oreficeja namreč ne vidi, medtem ko je bila Eva Pavlović Mori za reprezentanco sicer pripravljena zaigrati, vendar pa, kot je dejal selektor, ni želela sprejeti pogojev, ki jih je postavil in bodo veljali za vse, so zapisali pri OZS.

Uvodna tekma zlate evropske lige 17. maja

Veliko časa za priprave slovenske odbojkarice ne bodo imele, saj bodo uvodno tekmo zlate evropske lige igrale že 17. maja v Estoniji, a Orefice vseeno meni, da bo reprezentanca na začetek tekmovanja dobro pripravljena.

"Naš prvi cilj bo igralkam predstaviti sistem igre, ki smo si ga s štabom zamislili, tako skozi priročnik kot skozi video vsebine, torej kako bomo z ekipo delali in kako igrali. Prav tako bomo skušali dvigniti raven pri posameznih igralkah, da bomo s tem izboljšali individualno kakovost in tako tudi kakovost reprezentance," je dodal Orefice.

V sklopu priprav Slovenke 9. in 10. maja v Kranjski Gori čakata pripravljalni tekmi s Hrvaško.