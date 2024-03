Velika sprememba pri ACH Volleyju

Iz tabora slovenskih prvakov, odbojkarjev ACH Volleyja Ljubljana, so sporočili, da so prekinili sodelovanje z dosedanjim trenerjem Radovanom Gačičem, ki je ljubljansko moštvo vodil od sezone 2022/23 in se z ljubljansko zasedbo v pretekli sezoni veselil naslova državnega, pokalnega in srednjeevropskega prvaka.

Novo trenersko ime na klopi oranžnih zmajev je Matjaž Hafner. 52-letni odbojkarski strokovnjak je v zadnjih dveh sezonah vodil švicarski Volley Nafels, v karieri pa največji pečat pustil pri avstrijski ekipi SK Zadruga Aich/Dob, pri kateri je deloval med letom 2015 in 2021. Bil je tudi pomočnik Luki Slabetu v slovenski moški reprezentanci ter Brunu Najdiču v ženski.

Hafner je v igralski karieri nosil državni dres od začetka samostojnosti (1992 – 1997), v slovenski klubski odbojki pa se veselil dveh naslovov državnega prvaka, najprej z Viledo Maribor (1992/93), ter kasneje še s Fužinarjem (1997/98).

Matjaž Hafner je največji trenerski pečat pustil pri avstrijski ekipi SK Zadruga Aich/Dob. Foto: CEV

Ob sklenitvi sodelovanja s serijskimi državnimi prvaki je za klubsko spletno stran povedal: "ACH Volley je klub, ki je organiziran na najvišjem nivoju, vsi pa se zavedamo, da vsako leto klub stremi po doseganju najvišjih ciljev. Časa nimamo veliko, že danes se bom spoznal z ekipo in poprijel za delo. Želim si, da bi do konca sezone vsak člen v organizaciji ACH Volleyja Ljubljana prispeval svoj maksimum na čelu z mano in močno verjamem, da se bomo v državnem prvenstvu do zadnjega borili za osvojitev naslova državnih prvakov." Na klopi slovenskih prvakov bo sedel do konca letošnje sezone.