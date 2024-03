Nadaljuje se boj za polfinale

Na sporedu so druge četrtfinalne tekme državnega prvenstva, ki bi že lahko dale nekatere polfinalne odgovore. Na prvih četrtfinalnih obračunih so na domačem terenu slavili odbojkarji Calcit Volleyja, ACH Volleyja Ljubljana in OK i-Venta Maribor, v gosteh pa je Panvita Pomgrad po napeti tekmi premagala Hišo na kolesih Triglav. Danes bo Alpacem Kanal gostil Calcit Volley, Fužinar SIJ Metal Ravne bo na Koroškem poskušal presenetiti i-Vent Maribor, Panvita Pomgrad pa bo drugo zmago v četrtfinalu proti kranjski ekipi lovila na domačem igrišču. Branilec naslova ACH Volley bo pri Krki gostoval v četrtek. Morebitne tretje tekme četrtfinala bodo 27. marca.