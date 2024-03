ACH Volley in Calcit Volley na prvi tekmi upravičila vlogo favorita

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi četrtfinalni tekmi državnega prvenstva proti Krki upravičili vlogo favorita, zmagali so s 3:0 (15, 11, 20) in naredili prvi korak k polfinalu. Kamniški Calcit Volley, drugouvrščeni na lestvici modre skupine, je prav tako prišel do pričakovane zmage, Alpacem Kanal je premagal s 3:0 (22, 13, 15). Odbojkarji i-Venta Maribor se merijo s Fužinar SIJ Metal Ravne, kranjska Hiša na kolesih Triglav pa s Panvito Pomgrad.