Kdo v finale pokala?

Mariborčani so bili v februarskem četrtfinalu boljši od Hiše na kolesih Triglav, Ljubljančani pa so premagali Panvito Pomgrad. Novomeščani so v četrtfinalu premagali mlado ekipo ravenskega Fužinarja, Kamničani pa so v prejšnji fazi tekmovanja po petih nizih premagali Alpacem Kanal.

Pokal Slovenije za moške Polfinale Sreda, 6. marec

Maribor – ACH Volley Ljubljana

Krka – Calcit Volley