V Mariboru boj za srednjeevropsko lovoriko, finale bo slovensko obarvan

Pred štirimi ženskimi odbojkarskimi kolektivi je zaključni turnir srednjeevropske lige, ki ga v soboto in nedeljo gostijo članice Nova KBM Branik. V Draš centru se bodo v prvem polfinalnem paru v soboto ob 16. uri pomerile odbojkarice zagrebške Mladosti in branilke lovorike Swietelsky-Bekescsaba. V drugem polfinalnem paru si bodo nasproti stale velike slovenske tekmice, članice Calcit Volleyja in gostiteljice Mariborčanke.