Kamničani in Mariborčani se bodo za lovoriko borili v Pliberku

Finalni turnir najboljše četverice srednjeevropske lige bo 16. in 17. marca gostil Pliberk. V boj za lovoriko se bosta podala tudi oba slovenska predstavnika Calcit Volley in Maribor. Zaključni turnir v ženski konkurenci bo ta konec tedna v Mariboru, ob gostiteljicah bodo sodelovale še odbojkarice Calcit Volleyja.

Za organizacijo zaključnega turnirja najboljše četverice srednjeevropske lige za moške se je potegovala le ena ekipa, SK Zadruga Aich/Dob, boj za srednjeevropsko lovoriko pa bomo tako spremljali v Pliberku, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Calcit Volley je redni del tekmovanja končal z le enim porazom, klonil je le proti slovaškemu Komarnu in se na zaključni turnir podaja v vlogi prvega favorita. Tekmeci Kamničanov v polfinalu, ki bo 16. marca, bodo odbojkarji slovaškega TJ Spartaka iz Myjave.

Maribor je v srednjeevropski ligi zabeležil sedem zmag in dva poraza, kar je na koncu zadostovalo za skupno drugo mesto, ki štajerski vrsti prinaša polfinalni obračun z gostitelji iz SK Zadruge Aich/Dob. Finale bo 17. marca.

Mariborčanke bodo konec tedna gostiteljice zaključnega turnirja. Foto: www.alesfevzer.com

Konec tedna ženska bitka v Mariboru

Pri ženskah bomo zaključni turnir srednjeevropske lige 2. in 3. marca spremljali v športni dvorani Ljudski vrt v Mariboru, na njem pa bosta prav tako nastopila oba naša predstavnika, Calcit Volley in Nova KBM Branik. Slovenski ekipi se bosta v polfinalu pomerili med seboj, v drugem polfinalu bosta HAOK Mladost Zagreb in madžarski Swietelsky-Békéscsaba.

Kamničanke so redni del tekmovanja končale na prvem mestu, Mariborčanke pa so bile četrte. Slovenski zasedbi se bosta med seboj pomerili že v polfinalu, drugi polfinalni dvoboj pa bo 3. marca.