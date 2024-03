Razrešeno bo še zadnje vprašanje

Danes bodo znane še zadnje polfinalistke državnega prvenstva za odbojkarice. Članice Calcit Volleyja, Nova KBM Branik in Gen-i Volley so si napredovanje med zadnje štiri zagotovile že po dveh tekmah, o zadnjih polfinalistkah pa bo odločala tretja tekma med Šempetrankami in Koprčankami. Na uvodnem srečanju so Primorke v Šempetru zmagale s 3:0, na drugem na Obali pa so brez izgubljenega niza slavile današnje gostiteljice. Kdo bo uspešen na odločilni tekmi?