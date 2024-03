Mariborčani še drugič v tem tednu nad ACH Volley

Odbojkarji bodo danes odigrali še zadnje tekme drugega dela državnega odbojkarskega prvenstva v modri in zeleni skupini. Še drugič v tem tednu se bodo srečali člani Maribora in ACH Volleyja. Ljubljančani so si že zagotovili prvo mesto po rednem delu, se bodo pa Štajercem poskušali oddolžiti za boleč polfinalni pokalni poraz. Mariborčani se bodo v finalu pokala pomerili s Calcit Volleyjem, ki gosti odbojkarje Hiše na kolesih Triglav. V Murski Soboti si bosta nasproti stali ekipi Panvita Pomgrad in Fužinar Sij Metal Ravne. Vodilni v zeleni skupini Alpacem Kanal gostuje pri Šoštanju, drugouvrščeni Novomeščani pa pri Brezovici.