Favoritinje v polfinale odbojkarskega pokala

V ženskem četrtfinalu odbojkarskega pokala Slovenije favoritinje niso imele večjih težav z uvrstitvijo v polfinale, še najbolj je bil odprt četrtfinale med Krimom in Formisom. Tokrat so bile boljše Ljubljančanke, ki so na domačem terenu slavile s 3:0 (18, 18, 22), v polfinalu jih čaka Nova KBM Branik.

Mariborčanke so v četrtfinalu v gosteh premagale ekipo GEN-I Volley, in sicer v treh nizih s 3:0. Novogoričanke so na domačem igrišču tako v prvem kot v drugem nizu zbrale po 21 točk, blizu osvojitvi niza so bile v tretjem, a je tudi v zaključku niza več pokazala Nova KBM Branik, ki se je veselila zmage po podaljšani igri s 24:26. Pri gostjah sta bili najbolj učinkoviti Tali Lekše s 17 točkami in Iza Mlakar, ki je prispevala točko manj. V domači vrsti sta Polona Frelih in Žana Godec dosegli po 13 točk.

Tekma med Calcitom Volleyjem II in Sipom Šempetrom se je končala z zmago gostij iz Šempetra, ki so slavile s 3:1. V prvem nizu so se odbojkarice druge kamniške ekipe uspešno upirale Šempetrankam in osvojile 22 točk, medtem ko so v drugem nizu osvojile 16 točk. Niz je še bil izenačen do sredine, nato pa so gostje na servis Ane Mojce Kranjc z delnim izidom 6:0 povedle z 11:17. V tretjem nizu so domačinke le odščipnile niz Šempetrankam. V četrtem nizu gostje niso popuščale in se veselile zmage s 25:15.

V predzadnji fazi pokala se bodo Šempetranke še enkrat pomerile s Kamničankami, le da jim bodo takrat nasproti stale favorizirane igralke prve ekipe Calcita Volleyja. Te so svojo nalogo v četrtfinalu opravile brez težav, za zmago s 3:0 na tekmi z ATK Grosupljem so potrebovale vsega uro in šest minut igre. Pri domačinkah je Maša Pucelj dosegla 17 točk, po 10 so jih dodale Lara Rituper, Andjelka Radišković in Asja Šen, pri Grosupeljčankah pa je bila najbolj učinkovita Nina Svetina z 11 točkami.

Polfinalni tekmi pokala Slovenije za ženske bosta na sporedu 12. in 13. marca, ko se bodo pomerile ekipe Krim in Nova KBM Branik ter Sip Šempeter in Calcit Volley. Finale pokala bo v nedeljo, 24. marca, gostil Koper.

Izidi četrtfinala: Krim - Formis 3:0 (18, 18, 22) Calcit Volley II - Sip Šempeter 1:3 (-22, -16, 19, -15) GEN-I Volley - Nova KBM Branik 0:3 (-21, -21, -24) Calcit Volley - ATK Grosuplje 3:0 (13, 15, 15)

