Kamničani in Mariborčani za prvo srednjeevropsko lovoriko

V nedeljskem finalu zaključnega turnirja srednjeevropske lige se bosta pomerili slovenski ekipi Calcit Volley in i-Vent Maribor, tako da je jasno, da se bo tradicija slovenskih zmag na tem tekmovanju nadaljevala. Bo pa zmagovalec nov, saj doslej ne Kamničanom ne Mariborčanom lige še ni uspelo osvojiti. Letos sta bili najboljši že v rednem delu. Kamničani so v sobotnem polfinalu s 3:0 premagali slovaški Spartak Myjava, Mariborčani pa po zaostanku z 0:2 gostitelja Aich/Dob.

Odbojkarji ACH Volleyja, ki letos na tekmovanju ne sodelujejo, so rekorderji po številu zmag. Najboljši so bili trinajstkrat, trikrat je zmagal Hypo Tirol Innsbruck, poleg omenjenih treh klubov pa so bili zmagovalci še odbojkarji ekipe HotVolleys z Dunaja, ki so dobili prvo izvedbo leta 2006.

Srednjeevropska liga, zaključni turnir, Pliberk Nedelja, 17. marec Finale

Calcit Volley - i-Vent Maribor Tekma za 3. mesto

Myjava (Svk) - Aich/Dob (Aut)