Kamničani in Mariborčani v boj za srednjeevropsko lovoriko

Prvouvrščenim po rednem delu, Kamničanom, bo v polfinalu poskušal račune prekrižati slovaški Spartak iz Myjave, še nekoliko težje delo pa čaka Mariborčane, ki se bodo spopadli z gostiteljem turnirja, Posojilnico Dob. Ta je tudi zadnja ekipa, ki je postala zmagovalec in ni ACH Volley, najboljša je bila leta 2018.

Ljubljančani so rekorderji po številu zmag, najboljši so bili trinajstkrat, trikrat je bil najboljši Hypo Tirol Innsbruck, poleg omenjenih treh klubov pa so bili zmagovalci še odbojkarji ekipe HotVolleys z Dunaja, ki so dobili prvo izvedbo leta 2006.

Kamničani so redni del tekmovanja končali le z enim porazom, v obdobju manjše krize ekipe jih je na svojem igrišču premagala ekipa Rieker Komarna. Na istem prizorišču so se pomerili tudi s Spartakom, tekmecem v polfinalu, in imeli kar precej težav. Tista tekma je bila opozorilo, da morajo Slovake vzeti resno in šele po tej tekmi začeti razmišljati o finalu.

"Spartak ima zelo nepredvidljivo ekipo, od naše zadnje medsebojne tekme pa sta minila skoraj dva meseca, toda če bomo igrali svojo igro, ki smo jo sposobni igrati, ne bi smeli imeti težav z uvrstitvijo v finale," je prepričan Dino Vinkovič, mladi sprejemalec Calcit Volleyja.

"Upam, da bo energija prava, bi bilo pa zelo pomembno za nadaljevanje sezone, če osvojimo prvo mesto v srednjeevropski ligi," pa je pred odhodom v Pliberk dejal trener Kamničanov Mladen Kašić.

Mariborčanom bo v polfinalu nasproti stal gostitelj Aich/Dob. Foto: Facebook OK Maribor

O nedeljskem tekmecu še ne smejo razmišljati niti Mariborčani. Kljub temu da v zadnjem času kažejo odlično formo, v prvenstvu so premagali Calcit, v pokalu pa tudi ACH Volley, morajo biti previdni, še posebej, ker bo imel tekmec podporo občinstva, ta podpora pa je v Pliberku vedno zelo glasna.

Medsebojno tekmo rednega dela z Avstrijci so Mariborčani odigrali že novembra, na prvem turnirju, takrat so bili boljši s 3:1.