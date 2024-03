Mariborčanke po preobratu do jubilejnega 20. naslova

Odbojkarice Nove KBM Branika so ubranile naslov slovenskih pokalnih zmagovalk. V finalu v Kopru so po preobratu premagale Calcit Volley s 3:2 (-25, -13, 21, 26, 7). Za Mariborčanke je to jubilejni, 20. naslov v slovenskem pokalu.

Nova KBM Maribor : Calcit Volley s 3:2 (-25, -13, 21, 26, 7) Dvorana Bonifika, gledalcev 800, sodnika: Valentar Vrenko. Nova KBM Branik: Mlakar 29 (3 ase, 4 bloke), K. Milošič 7 (2 bloka), Štampar 1 (1 as), Ulrih, Lekše 13 (3 ase, 1 blok), Senekovič 1 (1 as), Cikač, Farkaš, Ramić 3 (2 asa), N. Milošič 8 (4 bloke), Potokar 13 (2 bloka), Tišma 3 (2 bloka). Calcit Volley: Rituper 2, Radišković 11 (2 asa), Šen 9 (2 asa, 3 bloke), Najdič 2 (2 asa), Hutintski 11 (5 blokov), Boisa 2 (1 blok), Charuk 9 (1 as, 3 bloke), Grubišič Čabo, Gašperlin, Pucelj 27 (1 blok), Čižman, Banko.

Zmaga bankirk je malce presenetljiva. V dosedanjih šestih tekmah v sezoni proti Kamničankam, sicer zmagovalkam srednjeevropske lige, namreč niso osvojile niti niza. Po dveh nizih je tudi v Kopru kazalo, da se bo zgodba letošnjih medsebojnih tekem ponovila, Calcit je vodil z 2:0, nato pa je prišlo do velikega preobrata. Štajerke so zaigrale odlično, dobile tretji niz, po hudem boju tudi četrtega, v petem pa spet dokazale splošno tezo o nepredvidljivosti pokalnih tekem in prišle do zmage.

Foto: www.alesfevzer.com

Trener Kos: Po tretjem nizu smo se sprostili

"Smo zelo ponosni, da smo prišli do dvajsetega naslova. Finale pokala je vedno zanimiv, vedno dopušča presenečenje, zato v nobenem trenutku ne smeš nehati verjeti v zmago in mislim, da je bilo to ključno. Po osvojenem tretjem nizu smo se sprostili, začeli igrati in predvsem verjeti, da lahko zmagamo. V četrtem nizu smo si skorajda sami zakomplicirali zmago, vendar smo bili v končnici dovolj zbrani, medtem ko smo v petem igrali kot ekipa, bili ves čas agresivni, še zlasti na servisu, kar se nam je obrestovalo," je po finalu povedal trener Branika Žiga Kos.

Foto: www.alesfevzer.com

Kapetanka Iza Mlakar je dodala: "V zadnjih tednih smo v dobri formi, ki smo jo ohranile tudi v finalu pokala. Vemo, da se igra le ena tekma in da vse dozdajšnje niso veljale prav nič. Ves čas smo se borile, odločilo pa je, da smo dobile tretji niz. Po njem se je naša energija dvignila, držale smo se dogovora, kar se tiče servisa, kar je na koncu odločalo."

Kapetanka Iza Mlakar je bila izbrana za najboljšo igralko pokalnega turnirja. Foto: www.alesfevzer.com