Calcit osvojil pokal, Kubanec paral živce Mariborčanom

Odbojkarji Calcita Volleyja so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu so v Kopru po izenačenem boju s 3:0 (25, 26, 20) premagali i-Vent Maribor. Za Kamničane je to peti naslov prvakov, Mariborčani ostajajo pri štirih.

Calcit Volley : i-Vent Maribor 3:0 (25, 26, 20) Dvorana Bonifika, gledalcev 700, sodnika: Markelj, Tomec. Calcit Volley: Planinšič 2 (2 asa), Vinkovič, Lazar, Klobučar, Karadža Pevc, Košenina, Nikolić 9 (2 bloka), Okroglič 9, Mitrašinović 5 (1 blok), Brunet 27 (2 asa, 3 bloke), Bakonji, Dulčev 7 (2 bloka), Pavlović 5 (1 as, 2 bloka). i-Vent Maribor: Fužir, Vodušek, Pernuš, Adžović 4 (1 as), McConnell 6 (1 as), Valenčič, Bračko 15 (2 asa, 1 blok), Kumer, Kržič 8 (1 blok), Donik 12 (2 bloka), Fink 5, Novak.

Varovancem Sebastijana Škorca ni uspelo polepšati mariborskega večera - pri dekletih je naslov osvojila Nova KBM Branik - in napraviti novega presenečenja, podobnega polfinalnemu, ko so izločili 14-kratne zmagovalce tekmovanja, odbojkarje ACH Volleyja. V dvorani Bonifika so sicer prikazali dobro odbojko, bili enakovredni tekmecu, ki jih je prejšnjo nedeljo premagal že v finalu srednjeevropske lige.

Lazaro Brunet je v finalu zbral kar 27 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Calcit je sicer zmagal s 3:0, a v prvih dveh nizih, ki bi se lahko tudi drugače končala, tekmeca strl šele v končnici, v tretjem pa le nekoliko prej. Vse to predvsem, ker je imel v svojih izredno razpoloženega Kubanca Lazara Bruneta. Ta je Mariborčanom paral živce z vsemi elementi, dosegel je 27 točk.

Tri točke je bila največja prednost katere koli ekipe v prvem nizu. Z 9:6 so vodili Mariborčani, ki pa so prednost hitro zapravili. Do končnice sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, Kamničani so si priigrali zaključno žogo, tretjo so z blokom Tomislava Mitrašinovića izkoristili.

Potek drugega niza je bil podoben, le da so imeli Štajerci že še večjo prednost kot v prvem. Povedli so s 6:2 in celo 18:12, a to jim ni zadostovalo. Servisi Uroša Planinšiča so Kamničanom omogočili izenačenje na 19. točki. Maribor je še enkrat ušel na +3, toda tudi tokrat prednosti ni obdržal. Bloka Uroša Pavloviča in Bruneta ter as Kubanca so spet pomenili izenačenje. Škorčevi varovanci so imeli nato še dve zaključni žogi, ker ju niso izkoristili, je sledila kazen, niz je z blokom končal Brunet.

Foto: www.alesfevzer.com V tretjem nizu sta bili ekipi skupaj do izida 12:12, nato pa so Gorenjci ušli in prednost od treh do petih točk držali do konca.

Mladen Kašić, trener Calcita Volleyja: "Na pogled je morda videti, da smo brez večjih težav prišli do zmage, toda daleč od tega. Mariborčani so prva dva niza odigrali odlično, odlično so servirali in nas spravljali v velike težave. Z nekoliko sreče smo dobili drugi niz, nato pa smo se umirili ter tekmo mirno pripeljali do konca, kar je zelo dobro, saj nas čez deset dni čaka že polfinale državnega prvenstva. Zelo sem zadovoljen, da smo prišli do zmage." Uroš Planinšič, igralec Calcita Volleyja: "Vedeli smo, da bo Maribor prišel še bolj lačen zmage kot pred tednom dni v Pliberku in da bo zagotovo težje priti do zmage. To se je tudi zgodilo, res smo se morali boriti za vsako žogo. Odločalo je, da smo bili v končnicah nizov bolj zbrani od njih in mislim, da smo se zasluženo veselili lovorike." Sebastijan Škorc, trener i-Venta Maribora: "Borili smo se za vsako žogo, bili prva dva niza zraven, v drugem celo vodili s petimi točkami prednosti, ki smo jo zapravili, česar si, če želiš dobiti tekmo na tej ravni, ne smeš dovoliti. Da, izločili smo ACH, danes smo igrali dobro tekmo proti favoriziranemu Calcitu, ampak na koncu so prevladale izkušnje. Dali smo vse od sebe, Kamničani pa so bili boljši in so zasluženo zmagali." Žiga Donik, kapetan i-Venta Maribora: "Vse čestitke Kamničanom, ki so resda zmagali s 3:0, vendar smo jim bili prva dva niza zelo blizu, na koncu nam je zmanjkalo nekaj zbranosti. Borili smo se skozi vso tekmo, vendar smo naredili kakšno napako preveč. Odločale pa so malenkosti, toda na koncu zmaga tisti, ki prvi pride do 25. točke oziroma na razliko in tu smo bili premalo zbrani." Nagrado za najboljšega igralca turnirja je prejel Alan Košenina. Foto: www.alesfevzer.com