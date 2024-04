ACH Volley finale začel z zmago

Odbojkarji ACH Volleyja so obrambo naslova državnega prvaka začeli z zmago. Na prvi finalni tekmi so Calcit Volley premagali s 3:1 (-22, 22, 19, 22). Naslednja tekma bo v nedeljo na terenu Kamničanov, ki skušajo priti do naslova prvič po 21 letih. ACH Volley lovi 20. naslov. Odbojkarji i-Vent Maribora pa so gladko dobili prvo tekmo malega finala. V domači dvorani so Panvito Pomgrad premagali s 3:0 (16, 20, 14).

1. DOL, moški, finale, prva tekma Četrtek, 18. april

Ljubljanska ekipa je bila še pred časom v veliki krizi, ni bilo malo tistih, ki so napovedovali, da proti Kamničanom nima veliko možnosti. A po prvi finalni tekmi je videti, da je vodstvo kluba z zamenjavo trenerja, Radovana Gačiča je nasledil Matjaž Hafner, opravilo dobro potezo. Hafner, nekdanji reprezentant, je očitno fantom znal povrniti energijo, zgradil dobro ekipno kemijo, ki je vsaj zaenkrat prinesla tudi rezultat.

Gostitelji posebno spektakularne igre niso pokazali, a so naredili manj napak kot tekmeci. Imeli so le eno daljše obdobje krize, posledica tega je bil v končnici izgubljen prvi niz, kar pa jim ni odvzelo zbranosti. V nadaljevanju so vse niti držali v svojih rokah in zanesljivo prišli do zmage, ki jim bo veliko pomenila tudi pri samozavesti za naslednje finalne tekme.

Druga tekma bo v nedeljo v Kamniku. Foto: www.alesfevzer.com

Hafnerjevi četi se ni poznala odsotnost suspendiranega reprezentančnega blokerja Danijela Koncilije, mladi Jošt Kržić, ki do zdaj z izjemo začetka sezone ni dobival veliko priložnosti za igro, ga je odlično nadomestil. Bil je najboljši bloker tekme, z blokom je dosegel štiri od svojih sedmih točk. V napadu se je s 24 točkami izkazal Alen Šket, 15 sta jih dosegla Jan Pokeršnik in Nikola Gjorgiev. Pri Calcitu je bil s 16 točkami najučinkovitejši Dimitar Dulčev.

Druga tekma bo v Kamniku v nedeljo, 21. aprila.

Mariborčani do vodstva v malem finalu

Odbojkarji i-Vent Maribora so upravičili vlogo favorita v dvoboju za tretje mesto. Do zmage so prišli celo nekoliko lažje od pričakovanj, saj tekma ni postregla z nobeno negotovostjo. Mariborčani so bili v vseh elementih za razred boljši tekmec, predvsem to velja za dele tekme, v katerih se je lomila.

Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so tekmo sicer dobro začeli, vodili vse do izida 7:8, nato pa so pobudo prevzeli domači. Odločilna serija točk v nizu jim je uspela po izidu 15:13, ko so dosegli štiri zaporedne točke. Tudi v drugem delu so se Prekmurci dolgo časa dobro držali, po izidu 16:16 pa so tekmecem spet dovolili serijo točk, posledica je bil gladko izgubljen niz. S tem so Mariborčani povsem strli odpor, v tretjem nizu so gledalci videli enosmerni promet.

Connor McConnel je pri zmagovalcih dosegel 14 točk, novi slovenski reprezentant Janez Janč Kržič jih je prispeval 12, pri gostih jih 11 vknjižil Nenad Šormaz. Druga in mogoče tudi zadnja tekma bo v soboto v Murski Soboti.

1. DOL, zaključni boji: Finale ACH Volley - Calcit Volley /1:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage

datumi finalnih tekem: 18., 21., 24., 27.*, 30.* april (*če bo treba) Tekme za bron i-vent Maribor - Panvita Pomgrad /1:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

datumi tekem: 17., 20., 24.* april (*če bo treba)