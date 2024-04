Odbojkarji ACH Volley so tudi na tretji finalni tekmi državnega prvenstva premagali Calcit Volley in v domačem Tivoliju že dvajsetič dvignili lovoriko za najboljšega v Sloveniji. Tretja tekma je trajala skoraj dve uri in pol, Ljubljančani so jo dobili s 3:2 v nizih, potem ko so petega zmagali s15:12.

ACH Volley je tretjo tekmo dobil s 3:2 v nizih. Foto: www.alesfevzer.com Za ACH Volley je to prva lovorika v letošnji sezoni, Calcit Volley pa je pred tem osvojil srednjeevropsko ligo in domači pokal. Kljub odličnem vzdušju v oranžnem taboru so strokovni štab in igralci pred tretjo tekmo umirjali strasti, češ da se zavedajo, da je vsaka tekma svoje poglavje. "V Tivoliju še zdaleč ne pričakujemo lahkega dela. Kamničani nimajo ničesar več za izgubiti in bodo šli na glavo. Vendar mi moramo vztrajati pri svoji igri, biti dovolj agresivni, se spodbujati in boriti za vsako žogo. Verjamem, da nam bo ta recept na koncu prinesel uspeh in nasmehe na obraze," je pred tretjo tekmo dejal trener branilcev naslova Matjaž Hafner. In to jim je res uspelo. Na tretji tekmi finala so v Tivoliju s 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) premagali Kamničane in serijo dobili s 3:0 v zmagah.

Foto: www.alesfevzer.com ACH Volley je bil najboljši že po rednem delu prvenstva, a je že takrat kazal znake ranljivosti. Poraza v polfinalu pokala in na tekmi četrtfinala so sodu izbili dno, vodstvo kluba je odstavilo trenerja Radovana Gačiča in na njegovo mesto postavilo Hafnerja. Ta poteza se je izkazala kot odlična, nekdanji reprezentant je ekipo prerodil, ji vrnil energijo, ki je bila v finalnih tekmah odločilna. Kljub temu, da so finale dobili gladko, pa Ljubljančani nikakor niso imeli lahkega dela. Kamničani so se na vseh tekmah dobro borili, a v odločilnih trenutkih jim je vedno nekaj zmanjkalo. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi, ki so jo odločale malenkosti, ACH je zmagal po petem nizu.

Kamničani so na tretji tekmi prikazali svojo najboljšo igro v tej finalni seriji. Foto: www.alesfevzer.com

1. DOL, moški, finale in tekma za 3. mesto, tretji tekmi Sreda, 24. april:

1. DOL, zaključni boji: Finale

ACH Volley - Calcit Volley /3:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage Tekme za bron

i-vent Maribor - Panvita Pomgrad /1:1/ //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

datumi tekem: 17., 20., 24. april