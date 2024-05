Odbojkarice začele s pripravami na zlato ligo

Slovenske odbojkarice, ki so v lanski reprezentančni sezoni nastopile na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre, tudi v letošnji čakata dva izziva. Najprej boji zlate evropske lige, kjer se bodo najprej odpravile v Estonijo, nato jih čaka turnir v Mariboru, za konec pa še na Slovaškem. Ob koncu poletja pa bosta na sporedu tudi uvodni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026.

Prvo srečanje jih čaka 17. maja proti Estoniji, dan zatem pa še proti Ukrajini. Drugi turnir bo med 24. in 26. majem gostil Maribor, kjer se bodo Slovenke srečale s Špankami in Čehinjami, za konec rednega dela pa bo naša izbrana vrsta uvodna junijska dneva gostovala na Slovaškem in odigrala dvoboja s Švedinjami in gostiteljicami.

Selektor se sooča s številnimi odpovedmi

Selektor Alessandro Orefice. Foto: Aleš Oblak V slovenskem taboru so se pred začetkom reprezentančne akcije soočili s številnimi odpovedmi, tako da ima novi selektor Alessandro Orefice za zdaj na voljo le 12 odbojkaric. "Najprej želim povedati, da sem zelo vesel, da sem tukaj, da imam priložnost delati za izjemno zvezo, kakršna je slovenska in z odličnim štabom. Znašli smo se v specifični situaciji in lahko rečem, da sem glede tega precej razočaran, saj takšnega števila odpovedi igralk zares nisem pričakoval. Mislim, da moramo storiti korak nazaj, da bo potrebno razumeti, kaj pomeni obleči državni dres in kakšna čast je to. To je prva stvar. A zdaj se moramo posvetiti igralkam, ki so tu. Ne glede na vse zame cilji ostajajo enaki. Prikazali se bomo v najboljši možni luči, skušali zmagati vsako tekmo. To je naša naloga. Nimamo veliko časa za pripravo, a to je enako za vse ekipe. Že danes smo začeli postavljati sistem igre, ki jo bomo gradili, da bomo lahko preko sistema rasli kot ekipa. Pogoji za delo so odlični, igralke imajo izjemen odnos do dela in na te, ki so tu, sem izjemno ponosen. Prepričan sem, da bomo ustvarili dobro energijo."

Tiste, ki so tu, bodo dale svoj maksimum

Podobno razmišlja tudi kapetanka reprezentance Saša Planinšec: "Vesela sem, da tiste punce, ki smo se odzvale vabilo v reprezentanco, vemo, zakaj smo tukaj in to nekaj pove o ekipi, ki jo trenutno imamo. Želim si, da bi pokazali čim več na terenu, čim več želje in boja in upam, da čim hitreje najdemo svoj ritem. Zaenkrat so občutki pozitivni, selektor, ki ga prej nisem poznala, izgleda kot energični in zelo ambiciozen trener, kar se mi zdi super za našo reprezentanco. Seveda upam, da se bomo čim hitreje ujeli in razumeli, kaj želi od nas in da skupaj postavimo čim boljši sistem."

V reprezentanci bomo znova spremljali tudi Loreno Lorber Fijok, ki je strnila vtise s prvega dne priprav: "Danes smo opravili prvi skupni fitnes in prvi skupni trening v dvorani. Sem zelo zadovoljna z energijo, ki jo kažemo, z željo, s fokusom. Te punce, v takšni zasedbi, v kakršni smo tu, bomo dale vse od sebe. Zelo vesela sem, da smo nazaj z reprezentanco, veselim se trdega dela, veselim se tekem in komaj čakam na preostali del priprav pa tudi, da se začnejo tekmovanja. Za priprave imamo na voljo kratek čas, moramo pokazati maksimalen fokus, prikazati to, kar si trener od nas želi, vzpostaviti sistem in povezavo med igralkami ter vzpostaviti povezavo s trenerjem in s celim štabom. Hitro moramo videti, česa smo sposobne tudi v tej ožji zasedbi, poslušati čim več navodil v tem kratkem času, sprejeti čim več informacij in to pokazati na igrišču."

Foto: Aleš Oblak Prvi vpoklic v reprezentanco so dočakale mladinske reprezentantke Nina Svetina, Ajda Gornjec Hodnik in Tara Filipič, igralkam, ki so že v Kranjski Gori, pa se bosta v ponedeljek pridružili še Nika Markovič in Sara Najdič.

Reprezentanca Slovenije: Eva Pogačar (VfB Suhl Lotto Thueringen, NEM), Žana Ivana Halužan Sagadin (OK Formis), Sara Najdič (OK Kamnik), Saša Planinšec (ShangRao Volleyball Club, KIT), Mirta Velikonja Grbac (CSM Lugoj, ROM), Ajda Gornjec Hodnik (OD Flip Flop), Nika Markovič (Rapid Bucuresti, ROM), Nina Svetina (OD Flip Flop), Lorena Lorber Fijok (A.O. Thiras, GRČ), Žana Zdovc Šporer (OK Gorica), Anja Mazej (OK Gorica), Tara Filipič (OD Flip Flop). Strokovni štab: Andrej Flajs (vodja reprezentance), Alessandro Orefice (selektor), Matteo Pentassuglia (pomočnik selektorja), Omer Ertik (trener za telesno pripravo), Arthur Cohen Ghislain (statistik), dr. Katarina Cunder (zdravnica)