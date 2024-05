Jan Kozamernik s Trentinom na evropskem klubskem prestolu!

Slovenski odbojkar Jan Kozamernik je z italijanskim Trentinom postal zmagovalec lige prvakov. V superfinalu v Antalyji so s 3:0 (20, 22, 21) premagali poljskega prvaka Jastrzebski Wegiel in na evropskem prestolu nasledili Kedzierzyn-Kozle, ki je slavil zadnja tri leta. To je četrti naslov za Trentino, prvi po 13 letih.

Potem ko je Trentino v domačem prvenstvu lep čas sezone prevladoval in redni del končal na prvem mestu, se mu v končnici ni izšlo po željah. V polfinalu ga je izločila Monza, v boju za tretje mesto pa je nato izgubil proti Milanu.

Italijanska zasedba, za katero igra tudi slovenski srednji bloker Jan Kozamernik, se je po ponesrečenem zaključku sezone v serie A tako v Antalyo odpravila z le enim cilj – lovoriko v ligi prvakov.

V superfinalu ji je nasproti stal poljski prvak in lanski finalist lige prvakov Jastrzebski Wegiel, ki pa pravih možnosti ni imeli. Kozamernikovi so superfinale odločili po uri in pol ter treh nizih. Prvega so bili s 25:20, drugega s 25:22, tretjega pa s 25:21.

Slovenski srednji bloker je k zmagi prispeval 8 točk, blestel je Alessandro Michieletto s 16, 15 jih je dodal Kamil Rychlicki, 11 pa Daniele Lavia.

To je četrta lovorika v ligi prvakov za Trentino, prva po 13 letih.

Finale lige prvakov, Antalya Moški Nedelja, 5. maj

Ženske Nedelja, 5. maj

19.00 Conegliano - Vero Volley

V ženski konkurenci se bosta ob 19. uri pomerila italijanska kolektiva, italijanske prvakinje Conegliano in Vero Volley.