Slovenski odbojkarski reprezentant Tonček Štern je lani na lastni koži okusil, kako je, ko te ustavi poškodba. Namesto na reprezentančne akcije se je odpravil na operacijo kolka in večmesečno okrevanje ter posledično izpustil celotno sezono v slovenskem dresu.

V tekmovalni ritem se je uspešno vrnil jeseni v dresu Olympiacosa, s katerim je znova postal grški prvak in osvojil pokalno lovoriko, zdaj pa je pripravljen na nove reprezentančne izzive. Že čez slaba dva tedna reprezentanco čaka prvi od treh turnirjev lige narodov rednega dela, na katerih želijo čim prej potrditi nastop na premiernih olimpijskih igrah.

"Težko opišem, kako zahtevno je bilo lani gledati fante. Raje bi bil pet mesecev z njimi, garal, puščal znoj, kot pa vse skupaj spremljal s kavča." Foto: Daniel Novakovič/STA

"Najtežje je, ko tvoji ekipi ne gre, ti pa ne moreš pomagati"

"Lani vemo, da sem moral zaradi poškodbe pustiti reprezentanco ob strani. Težko opišem, kako zahtevno je bilo lani gledati fante. Raje bi bil pet mesecev z njimi, garal, puščal znoj, kot pa vse skupaj spremljal s kavča. Najtežje je, ko tvoji ekipi ne gre, ti pa ne moreš pomagati. Letos sem komaj čakal, da se vrnem med fante, da skupaj napišemo neko novo zgodbo. Res sem vesel, da sem tukaj. Mi vemo, kaj je naš cilj, vsi si želimo tja (na olimpijske igre, op. a.), ampak pred tem moramo opraviti s svetovno ligo. Odigrati jo moramo z vso resnostjo, stoodstotno osredotočeni, iti tekmo po tekmo, ne smemo razmišljati preveč vnaprej. Pozabiti moramo na olimpijske igre, šele ko imamo vstopnico stoodstotno zagotovljeno, se lahko začnemo pogovarjati tudi o Parizu," 28-letni korektor ob uradnem začetku priprav ni želel prehitevati dogodkov.

"Mi vemo, kaj je naš cilj, vsi si želimo tja (na olimpijske igre, op. a.), ampak pred tem moramo opraviti s svetovno ligo." Foto: Grega Valančič/Sportida

Brez pogledovanja na lestvico

Zadnje reprezentance si bodo olimpijsko vozovnico zagotovile glede na lestvico po rednem delu lige narodov 24. junija. Slovenci na svetovni lestvici trenutno zasedajo visoko sedmo mesto, ki jih vodi na olimpijski turnir, tako da jim trenutno kaže dobro, bodo pa morali ugoden položaj v razvrstitvi ohraniti vse do konca rednega dela lige narodov. Štern pred začetkom prvih tekem ne želi pretirano pogledovati proti lestvici. "Ne bi rekel, da nam bo zato kaj lažje. V vsako tekmo moramo iti stoodstotni, ne gledati na to, koliko imamo prednosti, kje smo na lestvici. Vsako tekmo bo treba odigrati na najvišji mogoči ravni."

Uspešna vrnitev Foto: Daniel Novakovič/STA "Na splošno je bilo vse odlično. Operacija je bila uspešna, naredili smo še tri magnetne resonance, da smo videli, kako stvari stojijo. Vse je bilo, kot mora biti. Sem pa vmes enkrat začutil malo bolečine v kolku, a je bila ta bolj ali manj posledica utrujenosti od potovanja, treningov in tekem, zgoščenih v kratkem času. Takrat smo naredili to magnetno resonanco in videli, da ni nič hujšega, tako da sem v naslednjih dneh začel trenirati," o tem, ali je po lanski rehabilitaciji in vrnitvi na tekmovališče še čutil kakšne bolečine.

Med 18. in 23. junijem se bodo Slovenci v Stožicah pomerili še z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo. Foto: www.alesfevzer.com

Novo tekmovanje doma

Slovenci bodo prvi turnir lige narodov igrali od 21. do 26. maja v turški Antalyi, na katerem se bodo merili s Poljsko, Nizozemsko, Francijo in Kanado. Med 4. in 9. junijem jih na Japonskem v Fukuoki čakajo Turčija, Brazilija, Japonska in Bolgarija. Za konec rednega dela pa liga narodov prihaja v Slovenijo. Med 18. in 23. junijem se bodo varovanci Gheorgheja Cretuja v Stožicah pomerili še z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo.

Tudi v prihodnji sezoni bo igral za Olympiacos. Foto: CEV "Zagotovo vrhunsko, da bomo imeli še eno tekmovanje v Stožicah. Vsi čakamo na to vzdušje, ki se ga spominjamo iz preteklih let. Pred tretjim turnirjem zna biti že odločeno, lahko pa, da se bo prav v Stožicah še odločalo glede poti na olimpijske igre. Te nam dajejo še dodaten zagon. Pred domačim občinstvom želimo narediti dober rezultat," so želje odbojkarja iz Slovenske Bistrice, ki si kruh od sezone 2022/23 služi pri Olympiacosu, kjer bosta z Alenom Pajenkom igrala tudi v prihodnje.

"Mislim, da se je končalo kar pozitivno, z dvema lovorikama. Osvojili smo pokal in prvenstvo, spet smo naredili eno zelo dobro sezono. Res je bilo lepo, oba sva zelo zadovoljna in tudi ostajava tam," je še dodal Štern, ki bo z rojaki prvo tekmo lige narodov igral 22. maja proti Nizozemski.

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

