Nik Mujanović: Še enkrat bi sprejel enako odločitev

Del slovenske odbojkarske reprezentance, ki je v ponedeljek začela uradne priprave na novo sezono, v kateri je glavni cilj nastop na olimpijskih igrah, je tudi mladi korektor Nik Mujanović. Pred dnevi se je vrnil iz Italije, kjer je preživel del svoje prve sezone na tujem. Konec lanskega leta se je iz Calcit Volleyja preselil v Monzo, s svojim prestopom pa dvignil precej prahu.

"Odločitve ne obžalujem, ponovil bi jo," pravi o tem, da se je med sezono iz Kamnika preselil v Monzo. Foto: Klemen Brumec "Zelo zgodaj sem se odločil, da se bom poskušal čim manj obremenjevati s tem, ker sem videl, da pretiran stres samo škoduje. Ko sem dobil zeleno luč, da lahko grem, da sem registriran, sem nehal spremljati vse skupaj in se nehal obremenjevati s tem. Kar zadeva mene, so se stvari tam končale. Vem, da se niso, ampak s tem se zdaj ubadajo odvetniki. Jaz nimam skoraj nič s tem, odločil sem se, da se bom osredotočil nase, na svojo igro," je ob zboru reprezentance novinarjem dejal najstnik, ki po nenadnem slovesu od kamniškega kluba ni govoril z nikomer iz kluba.

Ob tem dodaja, da odločitve ne obžaluje: "Vesel sem, da sem odšel v Italijo, je pa škoda, da smo se v Kamniku razšli na tak način. Odločitve ne obžalujem, še enkrat bi sprejel enako."

Fantastična izkušnja

Nekajmesečno poglavje v Monzi opisuje kot fantastično izkušnjo. Z vseh vidikov, tako kar zadeva odbojko kot življenje tam: "Zame je bila to zelo zanimiva izkušnja, da sem videl, kakšen je lahko vrh odbojke, glede organizacije, kakovosti treningov ... Mnogi me sprašujejo o tej razliki med italijansko in slovensko ligo, pa je tam zelo podobno kot v reprezentanci, kar zadeva treninge. Upam, da sem dobro napredoval. Menim, da sem največ napredoval psihološko. Soigralci so mi pomagali, veliko vlogo pri tem je imel Stephen Maar."

Nekajmesečno poglavje v Monzi opisuje kot fantastično izkušnjo. Z vseh vidikov, tako kar zadeva odbojko kot življenje tam. Foto: Guliverimage

Monza, pri kateri ni dobil toliko priložnosti, kot bi si želel, je redni del sezone končala na petem mestu, v končnici pa v polfinalu izločila najboljšo ekipo rednega dela Trentino Jana Kozamernika in nenadejano zaigrala v finalu s poznejšim prvakom Perugio, katere član je bil Gregor Ropret. "Zaključek sezone je bil za našo ekipo odličen, ekipa je odigrala vrhunsko, tudi vzdušje je bilo fenomenalno."

V Francijo po več igralnih priložnosti, nato vrnitev v Monzo

Prihodnjo sezono se seli v Pariz, oblekel bo dres Paris Volleyja, v katerem verjame, da bo tekmovalno pogosteje na igrišču. "Po koncu Coppa Italia so mi predstavili možnost, če bi hotel iti v francosko ligo, kjer bi več igral, da bi bil prvi korektor, potem pa se po sezoni vrnem v Monzo. Mislim, da je to odlična priložnost, da lahko pridobivam izkušnje, imam priložnost biti del prve postave v taki ligi, kot je francoska. Upam, da bom imel, ko se vrnem, tudi v Monzi lahko večjo vlogo, morda postal prvi korektor," si želi Mujanović.

S slovensko reprezentanco je v ponedeljek začel uradne priprave na ligo narodov. Foto: www.alesfevzer.com

"Doseči, kar smo si zadali"

A še preden se bo pridružil klubu v Parizu, verjame, da bo v francoskem glavnem mestu tekmoval že julija. Slovenska reprezentanca bo namreč na turnirjih lige narodov – prvi jo čaka že čez dva tedna v Turčiji – poskušala potrditi premierni nastop na olimpijskih igrah.

"Olimpijske igre so glavni cilj. Imamo malo časa za pripravo, prvi turnir lige narodov je želo zgodaj, a tako pač je. Mislim, da smo vsi v nekem ritmu, da smo v dobri formi, tako da gremo zmagat čim več tekem lige narodov," pravi 19-letnik. In kakšno vlogo pričakuje letos v reprezentanci, ki se ji je po lanski odsotnosti zaradi poškodbe kolka znova priključil korektor Tonček Štern?

"Bolj razmišljam, kako lahko pripomorem k ekipi, ker delamo za cilj, ki je veliko večji od mene kot posameznika. Osebni cilj je, da sem čim večja pomoč, da lahko dosežemo, kar smo si zadali."

Veseli se junijskega turnirja v Stožicah in upa, da bo dvorana znova dobro napolnjena. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veseli se Stožic

Slovenci bodo prvi turnir lige narodov igrali od 21. do 26. maja v turški Antalyi, na katerem se bodo merili s Poljsko, Nizozemsko, Francijo in Kanado. Med 4. in 9. junijem jih na Japonskem v Fukuoki čakajo Turčija, Brazilija, Japonska in Bolgarija. Za konec rednega dela pa liga narodov prihaja v Slovenijo. Med 18. in 23. junijem se bodo Cretujevi varovanci v Stožicah pomerili še z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo.

"Spomnim se svetovnega prvenstva pred dvema letoma v Stožicah, ko sem bil na tekmah kot gledalec, kako je bilo v polni dvorani. Stožic se zelo veselim, saj je vedno dober občutek igrati v dvorani, ki je nabito polna in ko ljudje množično navijajo za Slovenijo."

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

