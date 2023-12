Mednarodna zveza dovolila prestop mladega slovenskega odbojkarja

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović bo kariero vendarle nadaljeval v italijanskem prvoligašu Monzi. To so Italijani potrdili na svoji spletni strani in kljub odločitvi slovenskega sodišča, da je 19-letnik pogodbeno vezan s kamniškim Calcitom, dobili dovoljenje mednarodne zveze, da so lahko korektorja registrirali.