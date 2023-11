Sodišče v zadevi reprezentanta Mujanovića zaenkrat na strani Calcita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović je še naprej igralec Calcita, s katerim ima veljavno pogodbo, so sporočili iz kamniškega kluba in dodali, da je to potrdilo tudi pristojno sodišče v začasni odredbi.