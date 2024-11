V Franciji dobra prestava Mujanovića, Kozamernik boljši od Možiča

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 21 slovenskih reprezentantov, ki so to sezono na uradnih tekmah zabeležili nastope v dresu izbrane vrste. V Franciji se je znova izkazal Nik Mujanović, ki je v dresu pariškega kluba dosegel 25 točk, je v pregledu tedna zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.