Prve točke, a poraz za Možiča, Čebulj in Ropret po triurnem trilerju izgubila

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji spremljamo 21 slovenskih reprezentantk in reprezentantov, ki so v reprezentančni sezoni 2024 na uradnih tekmah zabeležili nastope v dresu izbrane vrste. Komu se je v preteklem tednu smejalo in komu ne?

V Italiji se je Trentino Jana Kozamernika (2 točki) vrnil na zmagovito pot. Za peto zmago na šestih tekmah je s 3:1 premagal Gottazzolino, tako da je trenutno tretji, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Tik za njim je Verona, ki je po štirih zaporednih zmagah po hudem boju doma z 2:3 izgubila proti Modeni. Prvič po operaciji slepiča in zahtevnem obdobju je večjo minutažo dobil Rok Možič, ki je vknjižil prvih sedem točk sezone. Na vrhu italijanske serie A je Piacenza.

V Franciji je Pariz Nika Mujanovića in Roka Bračka vknjižil četrti poraz na šestih tekmah, z 0:3 je izgubil proti sedmemu Toulousu. Korektor Mujanović je ob porazu desetega moštva francoskega prvenstva dosegel kar 23 točk, Bračko, ki ni odigral celotne tekme, pa dodal štiri.

Nik Mujanović je v dresu Pariza dosegel 23 točk, a je bil Toulouse pretrd oreh. Foto: Guliverimage

Poraženi so bili tudi legionarji na Poljskem, kjer je Resovia Klemna Čebulja in Gregorja Ropreta po skoraj treh urah igre z 2:3 izgubila proti sosedu na lestvici Cuprum Gorzow. Čebulj je v statistiko vpisal 22 točk, medtem ko je podajalec Ropret Resovii pomagal v drugem delu tekme. To je bil šesti poraz na deseti tekmi, Resovia je osma. Tik za njo pa je Belchatow, ki ga vodi Gheorgge Cretu, njegov član pa je tudi Žiga Štern. Ta ob porazu proti Zawiercie Aluron ni igral. Na vrhu poljskega prvenstva je Lublin, ki je pri devetih zmagah in enem porazu.

Resovia Klemna Čebulja in Gregorja Ropreta je po hudem boju izgubila. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi legionarka na Poljskem Saša Planinšec se z Lodžem ni veselila zmage, po porazu proti Rzeszowu je dosegla pet točk.

V Grčiji sta se v derbiju pomerila Panathinaikos in Olympiacos, s 3:1 je bil uspešnejši zadnji, ki je po dveh zmagah na vrhu prvenstva. Slovenski bloker Alen Pajenk je k zmagi prispeval deset točk. Zmage se je veselil tudi korektor Tonček Štern, ki se je pred sezono iz Olympiacosa preselil v Turčijo k Ziraatu. Temu je do zmage s 3:0 nad Burso pomagal s 15 točkami. Šternovi so po šestih tekmah na drugem mestu.

Zmage z ekipo Nova Technology na Nizozemskem niza tudi naš podajalec Uroš Planinšič, po nizu porazov na Japonskem je dvakrat zmagal klub Tineta Urnauta, ki je dvakrat ugnal zadnji Nagano. Slovenski kapetan je na prvi tekmi dosegel 12 točk, na drugi pa zaradi kvote tujcev ni igral.

Eva Pavlović Mori se je v dresu Zarečja v ruskem prvenstvu veselila tesne zmage. Foto: Aleš Oblak/OZS

Eva Pavlović Mori se je v dresu Zarečja v ruskem prvenstvu veselila tesne zmage nad Dinamom iz Krasnodara, slovenska reprezentantka je k zmagi prispevala štiri točke. Žana Zdovc Sporer je z Valenciennesom dosegla novo zmago, s soigralkami so s 3:2 premagale Sens Volley 89.

V šestem krogu italijanskega prvenstva je bila uspešna Novara, ki je odpravila Firenze, naša prosta igralka Anja Mazej pa ni dobila priložnosti za dokazovanje. Novara je po peti zaporedni zmagi tretja. Je pa v drugi italijanski ligi nase spet opozorila Mija Šiftar, ki je k zmagi Brescie nad Imolo s 3:1 prispevala kar 24 točk. Šiftar in soigralke so tretje.

Mija Šiftar je v drugi italijanski ligi ob zmagi Brescie dosegla 24 točk. Foto: VolleyballWorld

V dobri formi je tudi Lorena Lorber Fijok, ki je na tekmi Dresdnerja v gosteh pri Stuttgartu vknjižila 17 točk, medtem ko Eve Zatković tokrat nismo videli na igrišču. Zelo dobro gre še naprej Mirti Velikonja Grbac, ki je srečanje Dinama proti Cluju v romunskem prvenstvu končala z 11 točkami, in Seleni Leban, ki je k novi zmagi Lugana prispevala deset točk.

