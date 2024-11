Slovenska odbojkarska reprezentanca je avgusta prvič nastopila na olimpijskih igrah in jih po grenkem porazu proti Poljakom končala v četrtfinalu. A primerljivo bolj boleči kot poraz, ki je potrl slovenske odbojkarje, so bili za Roka Možiča dnevi in tedni, ki so sledili olimpijskim igram.

Bolečine je začutil kaj kmalu po koncu olimpijskih nastopov v Parizu. Foto: Guliverimage

Začelo se je takoj po olimpijskih igrah

"V ponedeljek, 5. avgusta, smo še igrali proti Poljakom, tekma se je žal končala, kot se je, v sredo pa smo se vračali v Slovenijo. Že takrat sem čutil bolečino, a sem si rekel, da bo minila. Naslednji dan se je stanje poslabšalo, tako da sem odšel v bolnišnico v Mariboru, kjer so mi povedali, da gre za slepič in da bo potrebna operacija. Po tej sem odšel domov, pet dni zatem pa sta se pojavili nova bolečina in povišana temperatura. Bil sem ravno na Obali, saj sem si pred vrnitvijo v Verono zaželel še nekaj morja. Tam sem šel v bolnišnico, kjer so mi ob čakanju na zdravnika ponudili protibolečinske tablete, a se nisem počutil dobro. Odločal sem se med možnostjo, da se vrnem v Maribor ali pa v bolnišnico v Negrarju, s katero je bil v kontaktu klub. Odločil sem se za Negrar, čakala me je triurna vožnja v spremstvu staršev do tja, počutil sem se izjemno slabo," je za italijanski medij L`Arena oktobra pripovedoval Možič, ki je več kot tri tedne preživel v bolnišnici, saj ga je po prihodu v Italijo čakala nova operacija.

Preizkušnja, ki se je začela 8. avgusta, se je končala 25. septembra. Foto: Guliverimage

"Če bi čakali dlje ..."

"Takoj ko smo prispeli, so mi povedali, da je prišlo do večje notranje infekcije, tako da so me takoj operirali," je dejal sprejemalec in na vprašanje, ali je bil v smrtni nevarnosti, odgovoril: "Da, če bi čakali dlje. Bilo je tveganje. Po novi operaciji me je čakal nov zahteven teden z ogromno antibiotiki. Ko sem prišel iz bolnišnice, je prišlo do nove infekcije. Kot bi se porušil svet. Na srečo so se stvari z močnejšimi antibiotiki izboljšale in začel sem se počutiti bolje. V bolnišnici sem nato preživel še en teden, nato sem imel CT vsakih sedem dni, da so videli, kakšno je stanje. Preizkušnja, ki se je začela 8. avgusta, se je končala 25. septembra, ko so mi povedali, da je nevarnosti konec."

"Življenjska izkušnja"

Možič je ob tem pojasnil, da so mu v Mariboru povedali, "da se je slepič nekoliko razlil in da ne gre za nedolžno stvar. Morda niso sčistili dovolj dobro. Bilo je zelo resno, izgubil sem deset kilogramov mišic, 21 dni sem preživel v bolnišnici v Sloveniji in Veroni, a zdaj je konec. Srečen sem, saj bi se lahko končalo mnogo huje. To je bila življenjska izkušnja, ki mi bo pomagala rasti." Možič je šele pred dnevi znova resneje okusil tekmovalni ritem. Foto: Guliverimage

Po 25. septembru ga je čakala rehabilitacija, dolgo časa je bil primoran soigralce spremljati ob igrišču, pred dnevi pa prvič po hudi preizkušnji dobil resnejšo priložnost za igro in proti Modeni vknjižil sedem točk. Njegovo moštvo je po šestih tekmah SuperLege pri štirih zmagah in dveh porazih, kar jo uvršča na visoko četrto mesto.