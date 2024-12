Mujanović in Bračko znova v vidnih vlogah, a brez zmage

Verona se je v 11. krogu italijanskega odbojkarskega prvenstva veselila zmage s 3:0 nad Tarantom, Rok Možič pa je tekmo končal z devetimi točkami. Trentino je brez Jana Kozamernika, ki okreva po operaciji, s 3:1 odpravil Padovo, Mija Šiftar pa je z Brescio proti Bamu prišla do polnega izkupička. Nik Mujanović se je spet izkazal pri pariškem klubu.

V Italiji je Anja Mazej izpolnila svoj del dogovora pri Novari in se seli k novemu delodajalcu, ki bo po vsej verjetnosti znan že ta teden, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 21 slovenskih reprezentantov. Na Poljskem ima Saša Planinšec za seboj še eno dobro tekmo, na kateri je vknjižila deset točk, a to ni zadostovalo za zmago Lodža, ki je izgubil proti mestnemu tekmecu. Slabše kot ponavadi je šlo Žigi Šternu, ki je v vrstah SKR sicer začel tekmo proti Czestochowi, a ga je trener Gheorghe Cretu zamenjal v drugem nizu. Resovia z Gregorjem Ropretom in Klemnom Čebuljem bo tekmo 15. kroga proti Bedzinu igrala danes.

Na Poljskem ima Saša Planinšec za seboj še eno dobro tekmo, na kateri je vknjižila deset točk, a to ni zadostovalo za zmago Lodža, ki je izgubil proti mestnemu tekmecu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Franciji sta za Pariz dobro igrala tako Nik Mujanović (18 točk) kot Rok Bračko (15 točk), vendar je klub iz prestolnice v francoskem prvenstvu vseeno klonil proti Toursu. Zato pa je zmagal Valenciennes Žane Zdovc Sporer.

V dorbi formi sta tudi Alen Pajenk v Grčiji in Tonček Štern v Turčiji, so zapisali pri krovni slovenski zvezi. Pajenk je k zmagi Olympiacosa prispeval 11 točk, Štern pa je Ziraatu do zmage pomagal z 12 točkami. Kar 15 točk pa je v 12. krogu nemškega prvenstva zabeležila Lorena Lorber Fijok, njen Dresdner je zmagal na gostovanju pri Munstru. Eva Zatković se ni vpisala v statistiko.

Pajenk je k zmagi Olympiacosa prispeval 11 točk. Foto: CEV

Eva Pavlović Mori še naprej uspešno vodi igro ruskega Zarečja, ki je tokrat slavil nad Sparto, Mirta Velikonja Grbac (6 točk) pa z Dinamom zmage še naprej nabira v romunskem prvenstvu. Selena Leban ni nastopila za Lugano, saj še okreva po poškodbi mišice, Uroš Planinšič pa bo na Nizozemskem spet na parketu 15. decembra.

Eva Pavlović Mori še naprej uspešno vodi igro ruskega Zarečja. Foto: Aleš Oblak/OZS

Tine Urnaut je konec tedna v japonskem prvenstvu končal s polovičnim uspehom. Njegova Nagoja je v boju s Suntoryjem enkrat zmagala in enkrat izgubila, kapetan slovenske vrste pa je na prvi tekmi zabeležil 12 točk.