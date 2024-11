Slovenski reprezentančni odbojkar Jan Kozamernik je v Italiji uspešno prestal operacijo hernije vratne hrbtenice. "Zdaj sem na poti domov in komaj čakam, da začnem svojo pot do okrevanja, vrnil se bom še močnejši," je na družbenem omrežju zapisal srednji bloker Trentina in se zahvalil vsem, ki mu stojijo ob strani.