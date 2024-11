Slovenska odbojka v tem letu praznuje stoletnico. Ob tej priložnosti se je v Ljubljani odvila slovesna prireditev, ki je združila ljubitelje odbojke, športne delavce, nekdanje in sedanje igralce in igralke ter ugledne goste iz Slovenije in tujine.

Prireditev je bila poklon stoletni tradiciji in uspehom slovenske odbojke, hkrati pa je ponudila priložnost za pogled v prihodnost tega športa, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Zbrane odbojkarske zanesenjake in ugledne goste, med njimi predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar, predsednika Svetovne odbojkarske zveze Fabia Azeveda, predsednika Evropske odbojkarske konfederacije Roka Sikirića, nekdanjega predsednika Evropske odbojkarske konfederacije Aleksandra Boričića, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca, ministra za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije Matjaža Hana in mnoge druge, je nagovoril predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret in poudaril pomen spoštovanja zgodovine in zavezanosti k nadaljnjemu razvoju odbojke v Sloveniji.

Ropret: Občutki, ko se zaveš, kako zelo odbojka povezuje Slovence, so nepozabni

"Posamezna obdobja so bila različno naklonjena športu in odbojki. A vendar so odbojkarski navdušenci s svojo voljo in energijo uveljavljali in razvijali našo prelepo športno panogo. V zahtevnih okoliščinah so predano sledili svojim ciljem, čeprav ni bilo lahko biti pionir odbojke. Zato je spoštljivo, da cenimo njihove napore in trud. Samostojnost in lastna država sta prinesli možnost, da sanjamo več in višje. Danes je lepo biti del slovenske odbojkarske družine. Poučeni z izkušnjami preteklih generacij smo samozavestno stopili ob bok največjim. Naši fantje so posegli v sam svetovni vrh. Vztrajno jim sledijo tudi naša dekleta. Veselili smo se prvih medalj na največjih tekmovanjih. Prvič smo sodelovali na olimpijskih igrah. S sodelavci smo v okviru zveze sprejemali drzne odločitve in v Slovenijo pripeljali tekmovanja najvišje ravni. Za vedno zapisani v zgodovino so dogodki ter trenutki, ki smo jih doživljali ob uspehih in prepevanju slovenske himne v naši dvorani Stožice. Prepričan sem, da nikogar niso pustili ravnodušnega. In izjemni rezultati seveda štejejo, a občutki, ko se zaveš, kako zelo odbojka povezuje in združuje Slovence, so nepozabni in neprecenljivi," je dejal prvi mož OZS.

Sikirić: OZS v zadnjem desetletju s kontinuiteto, kakršne v Evropi ni

Hrvat Roko Sikirić, ki je vodenje krovne evropske odbojkarske organizacije kot najmlajši predsednik doslej prevzel v tem letu, je slovenski odbojki namenil naslednje besede: "V imenu Evropske odbojkarske konfederacije bi se vsem zbranim in tistim, ki jih danes ni z nami, ter tistim, ki so v preteklosti kakorkoli prispevali k razvoju odbojke v Sloveniji in Evropi, rad zahvalil za njihov prispevek. Na današnji predstavitvi smo videli utrinke poti slovenske reprezentance na olimpijske igre v Parizu, ki je izjemno navdihujoča. Gre za vizijo predsednika Ropreta in ekipe, ki je verjela vase. Gre za vizijo, ki jo vsi tukaj delite. Ne pozabite, da ste najmanjša država, ki je kadarkoli nastopila na olimpijskem odbojkarskem turnirju, in že ta dosežek pove vse. Vaša zveza ima v zadnjem desetletju kontinuiteto, kakršne nima nobena druga evropska zveza. Z zadnjih petih prvenstev ste prinesli štiri kolajne, kar ni uspelo nobeni drugi državi, niti tistim, ki so osvajale zlato. Prihodnost slovenske odbojke je svetla in z menoj na čelu evropske zveze in z mojimi sodelavci bomo naredili vse, da bomo prispevali k nadaljnjem razvoju slovenske in evropske odbojke. Prepričan sem, da bomo z roko v roki napisali še eno poglavje na poti proti drugim olimpijskim igram." "Podirate vse rekorde in zato vam simbolično podarjamo olimpijsko baklo z iger v Parizu, ki predstavlja čisto vsakega deležnika in vsakega posameznika v slovenski odbojkarski družini. Ste simbol olimpijskih iger v Parizu." Foto: OZS

Azevedo: Ste simbol olimpijskih iger v Parizu

Azevedo pa se je ozrl predvsem v prihodnost in napovedal nadaljnji razvoj odbojke v Sloveniji in svetu: "O sebi pravimo, da smo odbojkarska družina, saj tudi ko stvari ne gredo najbolje, držimo skupaj. Tukaj smo se zbrali v imenu globalnega odbojkarskega gibanja in Slovenije, ki navdihuje celoten svet. Vaši športniki, vaša zveza in vaša država navdihujejo celoten svet. Pred dvema tednoma smo na svetovnem kongresu predstavili vizijo za naslednjih osem let, katere moto je 'Skupaj kot eden' in s katero želimo opolnomočiti globalno odbojkarsko gibanje. Ne želimo, da raste svetovna zveza, želimo, da rastejo vse njene članice in postanejo še močnejše. Ko nam bo to uspelo, bomo močnejši vsi. Naše poslanstvo si delimo s poslanstvom Združenih narodov, saj želimo svet s pomočjo športa narediti boljši. Ob tej priložnosti bi rad oznanil, da bo FIVB s slovensko zvezo še poglobil partnerstvo in finančno podprl reprezentančne projekte in projekt odbojke na mivki. Prepričani smo namreč, da bo naslednjih sto let za slovensko odbojko še boljših. Ni naključje, da v letu 2024 hkrati proslavljamo vašo stoletnico in prvo uvrstitev Slovenije na olimpijske igre. Podirate vse rekorde in zato vam simbolično podarjamo olimpijsko baklo z iger v Parizu, ki predstavlja čisto vsakega deležnika in vsakega posameznika v slovenski odbojkarski družini. Ste simbol olimpijskih iger v Parizu."

Vinčić: Ponosen, da sem del te zgodbe

Slovenski odbojkar Dejan Vinčić se je v imenu reprezentance še enkrat ozrl na izjemno desetletje, v katerem je izbrana vrsta spisala zgodovino: "Zelo, zelo ponosen sem, da sem del te izjemne zgodbe, ko lahko naša majhna Slovenija uspe v svetu odbojke in se v zadnjih letih na največjih tekmovanjih bori za najvišja mesta. Seveda so bili pred tem težki časi in težka obdobja, ko nas ni bilo nikjer in ko smo za uvrstitev na tekmovanja igrali celo predkvalifikacije. A zdaj je za nami najuspešnejše desetletje v slovenski odbojki, uveljavili smo se tako rezultatsko kot organizacijsko in iz ust predsednikov svetovne in evropske odbojkarske zveze je bilo lepo slišati, kako zelo cenjena je slovenska odbojka v svetu. Veliko zaslug za to gre Odbojkarski zvezi Slovenije in Metodu Ropretu, ki je z nami začel to pot. Do zdaj smo vsi skupaj delali dobro in prepričan sem, da bomo v prihodnje delali še boljše."

V sklopu dogodka so bila podeljena tudi posebna priznanja posameznikom, ki so imeli velik vpliv na razvoj slovenske odbojke. Prejeli so jih Branko Dolenc, Edi Dolinšek, Janko Goleš, Viktor Krevsel, Anica Mihorko in Adolf Urnaut, so še zapisali pri OZS.

